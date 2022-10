V Martine otvoria výstavu Po slnku, vidím ťa, v závitoch času

Martin 8. októbra (TASR) - Výstavu Po slnku, vidím ťa, v závitoch času otvoria v utorok (11. 10.) o 15.00 h na pešej zóne v Martine v rámci programu 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022. TASR o tom informovala manažérka pre záujmovú umeleckú činnosť Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Kristína Vacek.



Doplnila, že 50. ročník súťaže AMFO 2022 sa vracia ku svojim koreňom. "Návratom do Martina, kde súťaž vznikla a prebiehala v 70. rokoch, sa vyzdvihuje jej minulosť, ktorá je posilnená aj odporúčanou témou – Pamäť. Výstava predstavuje výber fotografii 15 autorov z celého Slovenska," dodala Vacek.



Výstavu zostavila kurátorka Dominika Jackuliaková. "Fotografie v tomto výbere nemajú na prvý pohľad nič spoločné. Žánrovú pestrosť zväzuje snáď len to, že takmer všetky snímky pochádzajú z regiónu strednej Európy, ktorý nám je kultúrne blízky. Práve vďaka tomu môžeme pri prezeraní si 'cudzích' fotografií cestovať aj vo svojich vlastných spomienkach," uviedla.



Výstava Po slnku, vidím ťa, v závitoch času potrvá do 31. decembra 2022. Realizovala sa s finančnou podporou mesta Martin v rámci projektu Fotografia v meste.