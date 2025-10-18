< sekcia Kultúra
V miestnej kúrii v Župčanoch sprístupnia výstavu o Jonášovi Záborskom
Návštevníci výstavy sa oboznámia s pôvodom, detstvom, štúdiami, všestrannou kňazskou službou, ale aj novinárskou a literárnou činnosťou Jonáša Záborského.
Autor TASR
Župčany 18. októbra (TASR) – V miestnej kúrii po šľachtickej rodine Puľských v Župčanoch sprístupnia výstavu o Jonášovi Záborskom. Jej autorom je historik Erik Ondria zo Spoločnosti pre výskum dejín východného Slovenska. Vernisáž sa uskutoční v nedeľu (19. 10.) o 15.00 h.
„Výstava je jedným z mnohých úspešných výsledkov memoranda o spolupráci, ktoré ešte v minulom roku podpísala obec Župčany so Spoločnosťou pre výskum dejín východného Slovenska a občianskym združením Za lepšie Župčany,“ uviedol v súvislosti so slávnostnou vernisážou výstavy starosta obce Župčany Martin Dlugoš.
Návštevníci výstavy sa oboznámia s pôvodom, detstvom, štúdiami, všestrannou kňazskou službou, ale aj novinárskou a literárnou činnosťou Jonáša Záborského, ktoré sú prezentované na desiatich grafických paneloch.
„Výstava vznikla vďaka úspešnému projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia. Naším cieľom bolo vytvoriť výstavu, ktorá by mapovala život, dielo a pôsobenie Jonáša Záborského a ktorá by bola zároveň prezentovaná jednoduchým, prístupným a pútavým spôsobom pre všetky vekové kategórie,“ ozrejmil autor výstavy Erik Ondria.
Výstava podľa neho nemá vzhľadom na svoj technicko-ideový rozmer a použitie výstavných prvkov šancu a ani ambíciu nahradiť niekdajšiu Pamätnú izbu Jonáša Záborského, respektíve Expozíciu literárnych tradícií východného Slovenska, ktoré boli kedysi v obci zriadené. „Snaží sa aspoň suplovať potrebnú osvetovo-kultúrnu značku na mape literárnych, národných a cirkevných osobností pôsobiacich na východnom Slovensku, ktoré si viac ako zaslúžia svoju trvalú pripomienku vo verejnom priestore, a ktorá bude súčasne plniť edukačno-osvetový charakter,“ dodal Ondria.
Výstava s názvom Po stopách Jonáša Záborského bude v Župčanoch prezentovaná do konca roka a následne bude putovať po vybraných kultúrnych inštitúciách východného Slovenska.
„Výstava je jedným z mnohých úspešných výsledkov memoranda o spolupráci, ktoré ešte v minulom roku podpísala obec Župčany so Spoločnosťou pre výskum dejín východného Slovenska a občianskym združením Za lepšie Župčany,“ uviedol v súvislosti so slávnostnou vernisážou výstavy starosta obce Župčany Martin Dlugoš.
Návštevníci výstavy sa oboznámia s pôvodom, detstvom, štúdiami, všestrannou kňazskou službou, ale aj novinárskou a literárnou činnosťou Jonáša Záborského, ktoré sú prezentované na desiatich grafických paneloch.
„Výstava vznikla vďaka úspešnému projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia. Naším cieľom bolo vytvoriť výstavu, ktorá by mapovala život, dielo a pôsobenie Jonáša Záborského a ktorá by bola zároveň prezentovaná jednoduchým, prístupným a pútavým spôsobom pre všetky vekové kategórie,“ ozrejmil autor výstavy Erik Ondria.
Výstava podľa neho nemá vzhľadom na svoj technicko-ideový rozmer a použitie výstavných prvkov šancu a ani ambíciu nahradiť niekdajšiu Pamätnú izbu Jonáša Záborského, respektíve Expozíciu literárnych tradícií východného Slovenska, ktoré boli kedysi v obci zriadené. „Snaží sa aspoň suplovať potrebnú osvetovo-kultúrnu značku na mape literárnych, národných a cirkevných osobností pôsobiacich na východnom Slovensku, ktoré si viac ako zaslúžia svoju trvalú pripomienku vo verejnom priestore, a ktorá bude súčasne plniť edukačno-osvetový charakter,“ dodal Ondria.
Výstava s názvom Po stopách Jonáša Záborského bude v Župčanoch prezentovaná do konca roka a následne bude putovať po vybraných kultúrnych inštitúciách východného Slovenska.