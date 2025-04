V Múzeu liptovskej dediny sa natáčal film o Ľudovítovi Štúrovi

Pribylina 14. apríla (TASR) - V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa natáčal film o Ľudovítovi Štúrovi. V najvýpravnejšej scéne o povstaní počas revolúcie sa predstavilo 500 skúsených hercov i miestnych komparzistov.



Film o Ľudovítovi Štúrovi je voľná adaptácia knihy Milenec Adely Ostrolúckej. Povstanie, ktoré natáčali v Pribyline, je slávny okamih, keď sa Štúrovi, Hurbanovi a Hodžovi podarilo nadchnúť 5000 ľudí, aby uverili tomu, že sa oplatí bojovať pre jazyk, lebo jazyk definuje národ.



Režisérka filmu Mariana Čengel Solčanská uviedla, že natáčajú obdobie Ľudovíta Štúra, ktoré bolo pre dejiny najzaujímavejšie. Slávnostná premiéra bude 12. januára 2026, na deň presne výročia Štúrovej smrti.



Podľa režisérky Múzeum liptovskej dediny najviac odpovedá tomu, ako vyzerala dedina v polovici 19. storočia. „Tým, že domčeky sú čiastočne omietnuté, tak majú mestský charakter. Pretože nakrúcame tú revolúciu akoby v myjavskom prostredí. Takže Liptov je na to veľmi dobrý. A musím povedať, že našli sme tu fantastických komparzistov,“ skonštatovala Čengel Solčanská.



„Po 20 rokoch natáčame ako druhý štáb od Juraja Jakubiska v Pribyline a v pondelok budeme točiť slávny výstup na Kriváň, ktorý budeme točiť na Lomnickom štíte,“ priblížil producent filmu a predstaviteľ Ľudovíta Štúra Lukáš Pelč.



Ďalej doplnil, že pre každého herca, ktorý by stvárňoval Ľudovíta Štúra, by to bolo výnimočné. „Pretože je to osobnosť, vďaka ktorej máme jazyk a ak niečo identifikuje národ, tak je to územie a jazyk, takže vďaka Ľudovítovi Štúrovi sme tu dnes a môžeme práve nakrúcať tento film v slovenskom jazyku,“ dodal Pelč.



Predstaviteľkou Adely Ostrolúckej je herečka Ivana Kološová, ktorej je to prvá filmová úloha. „Je to pre mňa top zážitok, pretože všetko je pre mňa veľmi nové a naozaj nakrúcame na nádherných miestach, kde sa človek len tak nedostane, takže je to magické,“ doplnila Kološová.