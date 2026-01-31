Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V múzeu v Galante otvorili retrospektívnu výstavu Jána Pirka

Táto retrospektívna výstava sleduje životnú cestu umelca.

Galanta 31. januára (TASR) - Vo Vlastivednom múzeu v Galante otvorili retrospektívnu výstavu maliara Jána Pirka, ktorá poskytuje komplexný obraz o tvorbe tohto umelca žijúceho v 20. storočí. Pirkove diela sa po prvýkrát predstavujú v jeho rodnom meste. Výstava bude sprístupnená do 21. marca. Informovala o tom kurátorka výstavy Judit Pukkai.

Na obrazoch Jána Pirka sa odhaľuje večný vzťah človeka a prírody. Každý jeho ťah štetcom nesie čistotu roľníckeho života, drobné zázraky všedných dní a obnovujúcu sa nádej človeka,“ priblížila Pukkai.

Táto retrospektívna výstava sleduje životnú cestu umelca - od atmosféry umeleckej kolónie vo Veľkej Bani, cez farebné a svetelné zážitky z ciest po Taliansku, až po intímne scenérie desaťročí vo Svätom Ondreji. „Akvarely, tempery a olejomaľby vystavené na tejto výstave otvárajú okno do vnútorného sveta Jána Pirka, jeho citlivého pohľadu a lyrického videnia,“ doplnila.
