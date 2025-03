V múzeu v Michalovciach vystavujú 500 kraslíc zo Zemplína a Šariša

Michalovce 30. marca (TASR) - Zemplínske múzeum v Michalovciach v nedeľu otvorí výstavu veľkonočných kraslíc pod názvom Krása veľkonočnej škrupinky. Na výstave sa predstaví takmer 50 výrobcov, ktorí vystavia 500 kraslíc zo Zemplína a Šariša. Ako TASR informovala riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava Rovňáková, otvorenie sa uskutoční o 15.00 h vo výstavných priestoroch západného krídla.



„Dlhoročne spolupracujeme s krasličiarkami z okresov Snina, Humenné, Medzilaborce, Michalovce a Trebišov. Tento rok budú zastúpení aj výrobcovia z okolia Prešova, Bardejova a Levoče či dokonca z Myjavy. Svoje umenie prezentujú na súťažných prehliadkach po celom Slovensku, no poniektorí sa práve v našom múzeu predstavia prvýkrát,“ dodala Rovňáková s tým, že im ďakujú za ochotu spolupráce, pretože takto môžu uchovávať kultúrne dedičstvo.



Na výstave predstavia široký sortiment kraslíc s ukážkami zdobenia tradičnými technikami ako reliéfne zdobenie voskom, voskovaná batika, farbené v odvare cibuľovej šupky, vyškrabávané, odrôtované či olepované bavlnkami. Zastúpené budú aj novšie techniky zdobenia ako opaličkovanie, madeira, quilling, patchwork, plstenie, zdobenie čipkou či Tiffany technika.



Začiatok výstavy je spojený s podujatím Deň s... pisankami. Počas troch nedieľ, v čase od 14.30 do 17.00 h, majú záujemcovia príležitosť stretnúť sa s výrobcami, získať cenné rady a inšpirácie.



Výstavu veľkonočných vajíčok môžu záujemcovia obdivovať do 27. apríla v čase otváracích hodín múzea.