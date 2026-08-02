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V múzeu v Brezne sa dozviete, čo všetko znamenalo nosenie korzetov

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Horehronské múzeum. Foto: TASR- Ján Krošlák

Počas podujatia sa záujemcovia prenesú do čias historickej módy a zistia, aké bolo nosenie korzetu na vlastnej koži.

Autor TASR
Brezno 2. augusta (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pripravilo v nedeľu o 15.00 h podujatie Korzet, na ktorom sa návštevníci dozvedia fascinujúci príbeh jedného z najvýraznejších kúskov historického odevu a hravou formou spoznajú jeho tajomstvá. Podujatie sa v Meštianskom dome uskutoční v rámci výstavy Čo sa skrýva pod šatami. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.

„Korzety, vystužené kovovými prvkami či veľrybími kosticami, boli po stáročia znakom krásy, elegancie a spoločenského postavenia. Za vytúženou siluetou sa však často skrývalo nepohodlie a množstvo obmedzení. V minulosti si ženy sťahovali pás až na približne 40 centimetrov,“ priblížila Škorváneková.

Počas podujatia sa záujemcovia prenesú do čias historickej módy a zistia, aké bolo nosenie korzetu na vlastnej koži. Stanú sa módnymi detektívmi, budú pátrať po zaujímavých detailoch na výstave.

„Preveria si tiež svoju eleganciu pri chôdzi s knihou na hlave, zasúťažia vo viazaní korzetu a odhalia, prečo tento výnimočný kus spodného odevu ovládal ženskú módu viac ako tri storočia, kým ho nenahradila pohodlnejšia podprsenka,“ dodala Škorváneková.
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