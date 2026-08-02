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V múzeu v Brezne sa dozviete, čo všetko znamenalo nosenie korzetov
Počas podujatia sa záujemcovia prenesú do čias historickej módy a zistia, aké bolo nosenie korzetu na vlastnej koži.
Autor TASR
Brezno 2. augusta (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pripravilo v nedeľu o 15.00 h podujatie Korzet, na ktorom sa návštevníci dozvedia fascinujúci príbeh jedného z najvýraznejších kúskov historického odevu a hravou formou spoznajú jeho tajomstvá. Podujatie sa v Meštianskom dome uskutoční v rámci výstavy Čo sa skrýva pod šatami. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Korzety, vystužené kovovými prvkami či veľrybími kosticami, boli po stáročia znakom krásy, elegancie a spoločenského postavenia. Za vytúženou siluetou sa však často skrývalo nepohodlie a množstvo obmedzení. V minulosti si ženy sťahovali pás až na približne 40 centimetrov,“ priblížila Škorváneková.
Počas podujatia sa záujemcovia prenesú do čias historickej módy a zistia, aké bolo nosenie korzetu na vlastnej koži. Stanú sa módnymi detektívmi, budú pátrať po zaujímavých detailoch na výstave.
„Preveria si tiež svoju eleganciu pri chôdzi s knihou na hlave, zasúťažia vo viazaní korzetu a odhalia, prečo tento výnimočný kus spodného odevu ovládal ženskú módu viac ako tri storočia, kým ho nenahradila pohodlnejšia podprsenka,“ dodala Škorváneková.
„Korzety, vystužené kovovými prvkami či veľrybími kosticami, boli po stáročia znakom krásy, elegancie a spoločenského postavenia. Za vytúženou siluetou sa však často skrývalo nepohodlie a množstvo obmedzení. V minulosti si ženy sťahovali pás až na približne 40 centimetrov,“ priblížila Škorváneková.
Počas podujatia sa záujemcovia prenesú do čias historickej módy a zistia, aké bolo nosenie korzetu na vlastnej koži. Stanú sa módnymi detektívmi, budú pátrať po zaujímavých detailoch na výstave.
„Preveria si tiež svoju eleganciu pri chôdzi s knihou na hlave, zasúťažia vo viazaní korzetu a odhalia, prečo tento výnimočný kus spodného odevu ovládal ženskú módu viac ako tri storočia, kým ho nenahradila pohodlnejšia podprsenka,“ dodala Škorváneková.