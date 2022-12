V myjavskom Múzeu SNR vystavia Betlehemy, ako ich nepoznáte

Myjava 6. decembra (TASR) - Výstavu netradičných betlehemov z dielne Jozefa Práznovského Betlehemy, ako ich nepoznáte sprístupnia vernisážou v priestoroch Múzea Slovenských národných rád v Myjave vo štvrtok (8. 12). TASR o tom informoval za múzeum Pavol Trúsik.



Práznovský sa výrobe betlehemov venuje už viac ako dve desaťročia. "Doposiaľ ich vyrobil približne 1500 kusov, pričom najmenší z nich má veľkosť len päť milimetrov. Autor pri svojej tvorbe využíva napríklad drevo, pálenú tehlu, hlinu, tuzemské či tropické ovocie, jadierka, kôstky, rybie kosti, mušle, lastúry, hviezdice, africké tekvičky či bambusové listy," uviedol Trúsik.



Ako doplnil, každé dielo je napriek spoločnej téme jedinečné a originálne. Jeho tvorba, okrem iných miest, bola vystavená v Ríme, Lurdách či Medžugorí. "Každý betlehem je pre mňa výnimočný, je vyrobený s veľkou láskou. Človek to musí precítiť, je to moja srdcová záležitosť. Ako som už dávno povedal, v každom umení umelec zobrazuje len svoju vlastnú dušu," doplnil Práznovský.



Výstava bude pre návštevníkov múzea prístupná do 31. januára 2023.