V NBS podporujú umenie a mladé talenty, otvorili výstavu Trophy case

Bratislava 24. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) pokračuje v podpore slovenského umenia a mladých výtvarných talentov v poradí piatou výstavou, ktorú organizuje vo svojej galérii v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.



"Prírodné scenérie na veľkoformátových fotografiách Jána Kekeliho a maľby Ivany Mojšovej a Paulíny Gajerovej, ktoré pracujú s ľudskou prítomnosťou, túžbami a pokorením, to všetko môžete vidieť na novej výstave," informoval TASR hovorca NBS Peter Majer. Výstavu absolventov a študentky pod názvom Trophy case pripravil kurátor Ľuboš Kotlár. Potrvá do konca leta.



"Napriek tomu, že autorky a autor často zobrazujú figuratívne motívy priamo na ploche obrazu, ich diela nemajú čisto antropocentrický charakter. Ľudská prítomnosť v týchto kompozíciách nehrá rolu hýbateľa dejom, ale dostáva sa do pasívnej polohy, pričom práve prostredie, v ktorom sa nachádza, ho výrazne presahuje, formuje či priamo pohlcuje," približuje práce talentovaných mladých umelcov Kotlár. Kurátor dodáva, že napriek opakujúcim sa prírodným motívom diela nemajú striktne upokojujúci charakter: "Naopak, mnohokrát na diváka pôsobia rozrušujúcim dojmom ohrozenia, osamotenosti či uzavretia."



Letnú dávku umenia podáva NBS vo výstavnej miestnosti a pred kongresovou sálou, ale aj virtuálne na sociálnej sieti. Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť každý pracovný deň do 31. augusta.