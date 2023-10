V. Neckář vydáva k jubileu novú pieseň a kompiláciu najväčších hitov

Bratislava 2. októbra (TASR) - Václav Neckář, jedna z najvýznamnejších osobností v dejinách českej populárnej hudby, oslávi 23. októbra 80. narodeniny. Pri príležitosti tohto významného jubilea vychádza komplet Osmdesát / Největší hity 1965 - 2023, ktorý prináša komplexný prierez hudobnou kariérou tejto legendy a zároveň aj jednu novú pieseň. Novinka nesie názov Snílek a vznikla v tandeme Jaromír Švejdík a Dušan Neuwerth, ktorí stoja aj za úspešnou skladbou Půlnoční. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Nová kompilácia ponúka 80 nahrávok, rozdelených do 4 CD a kapitol: Start životního maratonu, Na vlastní pěst (hlavně) s Bacily, Osmdesátky jako zkouška z dospělosti a Spěchání do nového milénia.



Dlhá hudobná cesta vedie od kultových piesní Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě či Lékořice cez Čaroděje dobroděj, Suzann, Dr. Dam Di Dam, Já ti zabrnkám, Potulného hráče, Mýdlového princ, Tvým dlouhým vlasům, Lásku ztracenou, Oči koní až po Půlnoční a novinku Snílek.







Kompilácia Václav Neckář: Osmdesát / Největší hity 1965 - 2023 oficiálne vychádza vo vydavateľstve Supraphon 20. októbra a je zostavou trvalo populárnych pesničiek s nezameniteľnými baladami, výbornými textami i jedinečnou inštrumentáciou, napríklad v podobe príspevkov Ota Petřinu. Nechýbajú duetá s Helenou Vondráčkovou, Martou Kubišovou, Janou Robbovou, Věrou Špinarovou či Lenkou Dusilovou. To všetko dopĺňa booklet s podrobnou biografiou.



"Golden Kids sa od 1. novembra rozbehli nielen po celom Československu, ale i po Európe. Ale 3. februára 1970 zasiahli mocní normalizátori, zakázali Marte Kubišovej spievať, a tým pádom Golden Kids po 15 mesiacoch zrušili naplánované koncerty a zahraničnú spoluprácu s gramofónovými firmami. Na troskách kapely Golden Kids sme 4. augusta 1971 spoločne s Otom Petřinom, Zdeňkom Rytířom, Petrom Formánkom, Hanušom Bunzelom a bráchom Honzom založili skupinu Bacily," spomína Václav Neckář na zrod svojej kariéry s kapelou Bacily za chrbtom.