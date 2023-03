V Nedbalke otvorili výstavu diel L. Dovičákovej

Bratislava 18. marca (TASR) – Bratislavská Galéria Nedbalka sprístupnila tento týždeň výstavu pod názvom Cítim sa ako..., na ktorej predstavuje diela Lucie Dovičákovej (1981) z galerijnej zbierky. Tvorba umelkyne rezonuje na slovenskej výtvarnej scéne 18 rokov, v centre jej autorského programu je žena a jej obraz.



"Nehľadá však vyjadrenie univerzálnej ženskej skúsenosti, no cielene vyberá momenty, v ktorých naše predstavy o radostiach, starostiach, rolách a údeloch žien skĺzajú do stereotypov," približuje galéria tvorbu umelkyne, ktorá námety spracúva s humorom a zveličením, manévruje na hranách grotesky a paródie tradičných zobrazení žien ako objektu túžby, manželky, matky, profesionálky či gazdinej, využíva množstvo symbolov.



"Odrážajú nosné témy objavujúce sa v autorkinej tvorbe od jej študentských čias po súčasnosť. Dovičáková sleduje a komentuje tradičné žánre a zobrazenia ženy v literatúre a vo vizuálnej kultúre, ich rozprávky o kráse ako o jednom z hlavných ženských atribútov," poznamenáva k vystaveným obrazom kurátorka Miroslava Urbanová. Podľa nej si výtvarníčka vo svojej tvorbe všíma pretrvávajúce rodové nerovnosti pri delení prác v domácnosti stelesnené v postave ženy v domácnosti. "Citlivo vníma, že feminizmus nie je zastaraný pojem, ani žiadne retro, ale neustále aktualizovaným predpokladom pre rozmýšľanie o mocenských vzťahoch v spoločnosti," dodáva kurátorka.



Výstava potrvá do 4. júna. Kurátorský sprievod a stretnutie s autorkou môžu priaznivci výtvarného umenia absolvovať 13. mája o 17.00 h.