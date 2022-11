V Nedbalke vystavujú tvorbu troch generácií sochárov Čutekovcov

Bratislava 30. novembra (TASR) – Výstavu pod názvom Čutek na tretiu otvorili v utorok (29. 11.) v bratislavskej Galérii Nedbalka. Predstavuje takmer 70 rokov tvorivého úsilia troch generácií sochárskej rodiny Čutekovcov vo výbere diel z najvýraznejších období ich tvorby. "Ilustruje aj medzigeneračné vzťahy a vyrovnávanie sa s nimi," približuje galéria.



Ťažiskom výstavnej kolekcie Antona Čuteka (1928 – 2002) sú plastiky z obdobia 60. rokov minulého storočia, keď sa vyhraňoval umelcov individuálny autorský jazyk. "A jeho kultivácia, keď formuloval princípy, na ktorých stavia svoje dielo, keď vytváral medzi formou a priestorom dynamické vzťahy tak, aby tvar nebol cudzorodým prvkom v priestore, len podmienečne akceptovaným, ale aby priestor zasiahol do vytvárania série živých experimentov medzi plnými a prázdnymi (vloženými) objemami," dodáva kurátor Karol Maliňák.



Sochárska tvorba Juraja Čuteka (1957) je založená na básnickom pohľade s istou dávkou nostalgie, humorného nadhľadu a troškou irónie. "Aj keď hlavným inšpiratívnym zdrojom mu je technika a civilizácia z prelomu a začiatku 20. storočia - predovšetkým priekopnícka doba automobilizmu, letectva a aviatiky, vlakovej dopravy, sveta pretekov a technických rekordov, ale i literatúry, hudby, divadla a cirkusu, časy rakúsko-uhorského mocnárstva a iné," vysvetľuje kurátor. Podľa neho je tvorba Juraja Čuteka obhajobou ľudskej dôstojnosti, tvorivosti, dômyslu, vynaliezavosti, bádateľského ducha a tvorivej i ľudskej odvahy.



Návštevníci galérie spoznajú aj tvorbu Maxa Čuteka (1984), ktorý žije život moderného človeka. "Život mu ponúka množstvo príležitostí a on si vyberá, ktorú využije," uvádza galéria k umelcovi, ktorý nejaký čas pobudol v Írsku, spolupracuje na reštaurátorských projektoch, kde využíva zručnosti, ktoré si osvojil v rodinnom sochárskom ateliéri. "Hľadá sa, maľuje, tvorí sochy alebo iné diela skôr pre radosť než ako životný program, má rád voľnosť a užíva si slobodu v pravom zmysle tohto slova," dodáva kurátor výstavy, ktorá predstavuje sochy, plastiky, reliéfy, kresby, maľby a grafické listy troch generácií Čutekovcov od sklonku 50. rokov po súčasnosť.



Výstava potrvá do 26. februára 2023.