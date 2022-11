V Nitre sa začína Týždeň čítania z diel LGBTI+ autorov

Nitra 22. novembra (TASR) - V Nitre sa v utorok večer na Kupeckej ulici začne Týždeň čítania. Herci nitrianskych divadiel budú v kníhkupectve čítať z diel, ktorých autori by sa podľa organizátorov mohli priradiť do LGBTI+ komunity.



Ako zároveň pripomenuli, príslušnosť autorov k tejto komunite však nie je podstatná. "Budeme čítať básne, ktoré k nám prehovárajú, a naozaj to posledné, čo by nám pri tom napadlo, je uvažovanie nad tým, kam spadajú. Keď to dnes zdôrazňujeme, je to len preto, lebo chceme upozorniť na to, že aj títo ľudia tvoria hodnoty," uviedli organizátori.



V utorkový večer bude v kníhkupectve čítať herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre Eva Pavlíková. "Prečítam krásne básne autorov, ktorých talent a umenie obohatili tento svet a priniesli mu krásu bez ohľadu na ich orientáciu. Jedným z nich bude Federico García Lorca, ktorý bol pre svoju orientáciu zastrelený, vybrala som si aj verše antickej poetky Sapfó a verše súčasného autora Paľa Macha," povedala Pavlíková.



Podujatie bude pokračovať 23. novembra, keď bude čítať poéziu herec Ivan Martinka, a 26. novembra dopoludnia bude deťom čítať Ivan Gontko príbehy zo sveta Muminovcov. "O hudobné vstupy sa postará Ľuba Dušaničová," doplnili organizátori.