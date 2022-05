VIDEO: Koná sa 11. ročník podujatia Zemplínska ostrá kosa

Zemplínska ostrá kosa 2022, jedenásty ročník súťaže v ručnom kosení za účasti koscov zo Zemplína a ďalších regiónov Slovenska v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou v sobotu 21. mája 2022. Foto: TASR Roman Hanc

Nižný Hrušov 21. mája (TASR) - Do obce Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou si v sobotu prišli zmerať svoje sily ženy i muži v kosení ručnou kosou. Obec organizuje 11. ročník podujatia Zemplínska ostrá kosa pre koscov zo Zemplína a ďalších regiónov Slovenska.uviedol pre TASR starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.Súťaží sa v kategóriách deti do 18 rokov, ženy bez obmedzenia veku a muži do 60, 70 a nad 70 rokov.povedal starosta, ktorý verí, že ručné kosenie osloví zopár mladých, ktorí sa venujú farmárstvu, prípadne ich rodina sa mu venuje.Ako ďalej uviedol Fenčák, tráva v tomto roku nie je úplne ideálna.vysvetlil starosta.Ručné kosenie súťažiaci podľa jeho slov využívajú aj doma.dodal Fenčák.