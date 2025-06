V novej inscenácii sa na javisko Činohry SND vracia D. Jamrich

Bratislava 13. júna (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie v sobotu (14. 6.) premiéru inscenácie Duchovia sú tiež len ľudia. V réžii Kamily Polívkovej sa predstavia Jana Oľhová, Emília Vášáryová, Zuzana Kocúriková či Dušan Jamrich, ktorý sa po dlhšom čase vracia na divadelné javisko v texte švajčiarskej, po nemecky píšucej autorky Katje Brunnerovej. Autorka pri písaní „trpko-komickej kolektívnej meditácie o starobe“ vychádzala zo svojich reálnych skúseností, získaných dobrovoľníckou prácou v domove dôchodcov.



„Text vznikol tak, že autorka sama ‚dobrovoľníčila‘ v takomto zariadení, takže si urobila svojím spôsobom terénny výskum a následne to reflektovala dramatickou formou,“ priblížil pre TASR spoludramaturg predstavenia Mário Drgoňa genézu trochu „surreálneho“ textu so snovými momentami, ktorý divákov zoberie do sveta starnutia a „byrokratizácie starnutia“.



Brunnerovej text inscenovala na javisku Činohry SND česká režisérka Kamila Polívková. Podľa jej slov ide o veľmi obrazivý, poetický text, aj keď popisuje proces starnutia, ktorý môže byť boľavý a krutý. „Na texte ma zaujímalo tiež to, že nepopisuje starnutie obvyklým spôsobom, popisuje rozmery, ktoré sú našim očiam skryté,“ dodala Polívková s tým, že pôvodný text neobsahuje rozdelenie postáv, kapitoly v ňom popisujú určité stavy. Inscenátori „tok textu“ rozdelili do šiestich hlasov - postáv účastníkov starnutia a dvoch ošetrovateľov.



V úlohách účastníkov starnutia sa predstavia Jana Oľhová, Emília Vášáryová, Zuzana Kocúriková, Dušan Jamrich, Richard Stanke a František Kovár. V postavách ošetrovateľov účinkujú Robert Roth a Jakub Rybárik. „Považujeme za dôležité, že inscenácia sa venuje tejto téme a vďaka tomu sa nám podarilo opätovne na javisku privítať napríklad aj pána Dušana Jamricha, ktorý podáva excelentný výkon spolu s ostatnými kolegami,“ poznamenal Drgoňa.



Dušan Jamrich na štvrtkovej (12. 6.) tlačovej konferencii priznal, že bol sedem mesiacov práceneschopný a práve nová inscenácia ho vrátila späť na javisko Činohry SND. „Veľmi som sa tešil do divadla, že si konečne niečo zahrám. Dostala sa mi do rúk táto hra, ktorá bola presne o tom, čo som sedem mesiacov zažíval - rakovina prostaty, necitlivosť chodidiel, polyneuropatia atď. Najťažšie bolo nájsť miesta s humorom, ale to sa vďaka režisérke a mojim partnerom podarilo,“ povedal herec.