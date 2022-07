V novej komédii s Emmou Thompsonovou sa nájde veľa žien nad 40

Bratislava 20. júla (TASR) - Fanúšikov herečky Emmy Thompsonovej poteší v kinách britská komediálna dráma Veľa šťastia, pán Veľký, v ktorej sa nájde veľa žien nad 40. "Nejde v nej len o sex, ale najmä o to, ako nestratiť sebadôveru s pribúdajúcim vekom, keď všade v médiách vládne mladosť a dokonalosť," približuje snímku distribučná spoločnosť Forum Film.



Thompsonová v nej stvárňuje učiteľku na dôchodku, ktorá práve ovdovela. Za celý svoj život spala iba s vlastným mužom, ktorý, navyše, v posteli nestál za nič. Keď zostane sama, uvedomí si, že vlastne vôbec netuší, čo je to dobrý sex. Namiesto čítania ženských časopisov a študovania odbornej literatúry sa rozhodne pre rýchlejšiu a jednoduchšiu formu vzdelávania v tejto oblasti a objedná si služby profesionála - mladého sexuálneho pracovníka menom Leo Grande (Daryl McCormack). Prvé stretnutie s pánom Veľkým v hotelovej izbe však dopadne trochu inak ako Nancy očakávala.



"Sme zvyknutí na to, že starší muži majú mladšie partnerky, to nám nevadí, ale staršie ženy s mladšími partnermi nás vyrušujú. Nevídame to ani v spoločnosti, ani na obrazovkách a plátnach kín. A ak áno, hovorí sa o tom s dešpektom – hlúposti o mladých zajačikoch a podobne. Konštrukt, z ktorého sa vám robí nevoľno," hovorí Emma Thompsonová a k svojej postave dodáva: "Od ženy ako Nancy nikto neočakáva, že si bude užívať sex. Na začiatku je tak napätá, že sa nevie vyrovnať ani s dotykmi, ale postupne si prítomnosť toho muža a intenzívnu neromantickú intimitu začína užívať. Preto je náš film istým spôsobom prelomový," myslí si herečka s tým, že film by mal divákov primäť premýšľať o tom, čo naozaj chcú. "Z čoho majú pôžitok? Vedia si ho dopriať? A ak nie, prečo? Hanbia sa za niečo? Prečo sú bolesť, potešenie a hanba tak úzko prepojené? Toto sú otázky, ktoré si kladú ľudia na celom svete – vo všetkých kultúrach," poznamenala.



Snímku Veľa šťastia, pán Veľký nakrútili počas 19 lockdownových marcových dní v roku 2021 v jednej hotelovej izbe. Podľa režisérky je nakrúcanie v jednej izbe iba s dvoma hercami úžasné. "Pretože sa všetko sústredí len na ich výkony. A na nich stojí náš film. Pre mňa ako režisérku to bola nádherná robota," priznala Sophie Hyde.



Film je v kinách od 14. júla.