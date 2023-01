V novej romantickej komédii hrá E. Thompson svojráznu mamu

Bratislava 26. januára (TASR) – Aj dohodnuté manželstvá môžu mať niečo do seba. Ukazuje to romantická komédia Čo s tým má láska? od producentov filmových hitov Denník Bridget Jonesovej či Láska nebeská. Novinka, ktorá poteší fanúšikov anglického humoru, vstupuje vo štvrtok do slovenských kín. V hlavnej úlohe sa predstaví Lily James, v úlohe svojráznej a sarkastickej mamy Emma Thompson.



Hlavná hrdinka Zoe (Lily James) žije v Londýne, hľadá námet na film a rieši otázku Ako nájsť v dnešnom svete niekoho na trvalý vzťah? Zoznamovacie aplikácie jej zatiaľ priniesli len trápne historky a nepodarené rande, čo jej svojrázna a sarkastická mama Cath nikdy nezabudla vtipne okomentovať. Ako každý správny rodič chce pre svoju dcéru to najlepšie a neštíti sa jej pri tom tak trochu zasahovať do života. Nešikovné pokusy o dohadzovanie sa však nestretávajú s úspechom.







Zoein kamarát z detstva Kazim (Shazad Latif) na rozdiel od nej dá v milostných záležitostiach na radu príbuzných. Rozhodne sa pre tzv. dohodnuté manželstvo so ženou, ktorú mu vybrali rodičia. Zoe je voči tejto metóde skeptická, zároveň je to však skvelý námet na dokumentárny film. Zapína teda kameru a rozhodne sa celý proces zvláštnej cesty za láskou zdokumentovať. Od stretnutia s dohadzovačom cez online hovory budúcich mladomanželov a rodinné zoznamovanie cez internet až po veľkolepú exotickú svadbu s dohodnutou nevestou v pakistanskom Láhaure. Pre Zoe je stret s odlišnou kultúrou obohacujúci, ale vyvoláva v nej tiež čoraz väčší citový zmätok. Možno bol "ten pravý" celý čas bližšie, ako si dokázala predstaviť.



Film mal pod palcom oscarový režisér Shekhar Kapur, ktorý má na konte napríklad historické eposy Alžbeta a Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek. "Je to majster v režírovaní silných, emocionálne zložitých a nedokonalých ženských postáv. To z neho urobilo zaujímavú a možno až neintuitívnu voľbu na natáčanie romantickej komédie. Myslím si, že to filmu dodalo hĺbku, ktorú by inak nemal," zložila kolegovi poklonu scenáristka Jemima Khan, ktorá je autorkou scenára filmu Čo s tým má láska?