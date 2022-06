V rokoch 2021 až 2027 by malo ísť 254 miliónov eur na obnovu pamiatok

Bratislava 28. júna (TASR) - V novom programovom období 2021 - 2027 by malo ísť z eurofondov 254 miliónov eur na obnovu národných kultúrnych pamiatok. TASR o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR v súvislosti s utorňajším schválením návrhu Program Slovensko 2021 - 2027, prostredníctvom ktorého sa budú financovať projekty z fondov EÚ v novom programovom období.



"Návrh bude Európskej komisii predložený v prvej polovici júla 2022," pripomína rezort kultúry. K dispozícii má mať Slovensko 13 miliárd eur. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní kabinetu priblížil, že financie budú určené najmä na investície do regionálnych ciest, kanalizácií, do prístupu k pitnej vode, verejnej dopravy a mobility, ale taktiež na podporu inovácií a digitalizácie, energetickej bezpečnosti, zelených riešení, ale aj na podporu marginalizovaných rómskych komunít a na Fond spravodlivej transformácie.



Kľúčové oblasti rozvoja sú podľa vicepremiérky a ministerky pre investície Veroniky Remišovej (Za ľudí) rozdelené do piatich cieľov - Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko (1,89 miliardy eur), Zelenšie Slovensko (4,2 miliardy eur), Prepojenejšie Slovensko (2 miliardy eur), Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko (3,25 miliardy eur) a Európa bližšie k občanom (400 miliónov eur).