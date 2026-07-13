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V obci Korytárky sa opäť zídu fujaristi z celého Slovenska
Prehliadku v korytárskom amfiteátri otvorí v sobotu (18. 7.) popoludní scénicky program s názvom Zaviate spod Poľany do sveta.
Autor TASR
Korytárky 13. júla (TASR) - Fujaristov z celého Slovenska a ďalších účinkujúcich, členov folklórnych súborov a skupín budú mať možnosť uvidieť cez víkend návštevníci Korytárok v Detvianskom okrese. Uskutoční sa tam 28. ročník celoslovenskej prehliadky „fujerášov“. Obec o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.
Prehliadku v korytárskom amfiteátri otvorí v sobotu (18. 7.) popoludní scénicky program s názvom Zaviate spod Poľany do sveta. Predstavia sa v ňom fujaristi z Podpoľania, z ďalších regiónov Slovenska i folklórne zoskupenia. Nasledovať bude predstavenie s názvom Spevy z truhlice, priestor dostanú ľudová hudba i spevácki jednotlivci. Galavečer sa začne o 19.00 h, venujú ho Ľubomírovi Tatarkovi. Vystúpia fujaristi i folklórny súbor z Banskej Bystrice.
Súčasťou prehliadky budú počas dňa sprievodné podujatia, jedným z nich bude slávnostné zasadnutie spolku „fujerášov“. Organizátori pripravujú aj tvorivé dielne pre deti a školu hry na fujaru. V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo Srbska, zo Starej Pazovy. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu črpákov z Podpoľania, večer sa začne ľudová zábava.
V nedeľu (19. 7.) predpoludním pokračuje program svätou omšou v Kostole Panny Márie Karmelskej v Korytárkach. Súčasťou budú hudobno-spevácky program i fujaristi z Podpoľania.
Podujatie vzniklo koncom 90. rokov uplynulého storočia na počesť nestora detvianskych fujaristov Jozefa Rybára. Prehliadku organizujú folklórne občianske združenie Javorie, Spolok fujarášov a obec Korytárky.
Prehliadku v korytárskom amfiteátri otvorí v sobotu (18. 7.) popoludní scénicky program s názvom Zaviate spod Poľany do sveta. Predstavia sa v ňom fujaristi z Podpoľania, z ďalších regiónov Slovenska i folklórne zoskupenia. Nasledovať bude predstavenie s názvom Spevy z truhlice, priestor dostanú ľudová hudba i spevácki jednotlivci. Galavečer sa začne o 19.00 h, venujú ho Ľubomírovi Tatarkovi. Vystúpia fujaristi i folklórny súbor z Banskej Bystrice.
Súčasťou prehliadky budú počas dňa sprievodné podujatia, jedným z nich bude slávnostné zasadnutie spolku „fujerášov“. Organizátori pripravujú aj tvorivé dielne pre deti a školu hry na fujaru. V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo Srbska, zo Starej Pazovy. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu črpákov z Podpoľania, večer sa začne ľudová zábava.
V nedeľu (19. 7.) predpoludním pokračuje program svätou omšou v Kostole Panny Márie Karmelskej v Korytárkach. Súčasťou budú hudobno-spevácky program i fujaristi z Podpoľania.
Podujatie vzniklo koncom 90. rokov uplynulého storočia na počesť nestora detvianskych fujaristov Jozefa Rybára. Prehliadku organizujú folklórne občianske združenie Javorie, Spolok fujarášov a obec Korytárky.