Súčasnú slovenskú poéziu uvedú v Paríži vo francúzštine

Bratislava 22. októbra (TASR) - V Paríži uvedú novú antológiu súčasnej slovenskej poézie vo francúzštine. Publikáciu s názvom Tendre navette spatiale (Nežný raketoplán), ktorá vychádza v októbri vo francúzskom vydavateľstve La rumeur libre, predstavia v parížskom dome poézie Maison de la poésie v stredu 23. októbra jej zostavovatelia i zástupcovia autorov. TASR o tom informovalo Slovenské literárne centrum (SLC).



Zostavovatelia antológie Katarína Kucbelová a Peter Šulej do nej zaradili básne generačne spriaznených autorov, ktorí vstúpili do literatúry v 90. rokoch 20. storočia. Obsahuje poéziu Márie Ferenčuhovej, Michala Habaja, Nóry Ružičkovej, Martina Solotruka, Agdu Bavi Paina a vlastné texty zostavovateľov.



O preklad poetických textov sa postarala Silvia Majerská spoločne s editorom vydavateľa Guillaumom Métayerom. Francúzske publikum si ich vypočuje v interpretácii herca, moderátora a dramaturga Jeroma Descourcellesa a slovenskej herečky pôsobiacej v Paríži Jany Bittnerovej.



"Myšlienka antológie vznikla v roku 2019 pri príležitosti hosťovania mesta Bratislava na veľtrhu Livre Paris, z iniciatívy vtedajšej riaditeľky Slovenského literárneho centra Miroslavy Vallovej a editora vydavateľstva La rumeur libre Guillauma Métayera," dodáva SLC, ktoré podujatie pripravilo v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži.