V Pohronskom múzeu otvoria výstavu o Potterovom ohňovom stroji

Nová Baňa 12. mája (TASR) – Výstavu o ohňovom stroji Isaaca Pottera sprístupnia v sobotu (13. 5.) v Pohronskom múzeu (PM) v Novej Bani. Múzeum ju pripravilo v spolupráci so Slovenským banským archívom v Banskej Štiavnici a pripomenie si ňou 300. výročie spustenia tohto prvého atmosférického parného stroja na území kontinentálnej Európy.



Ako informuje PM, anglický konštruktér Isaac Potter v roku 1722 postavil parný stroj na odčerpávanie vody zo šachty Althandel v Novej Bani, čím pomohol vyriešiť najpálčivejší problém doby pri ťažbe – podzemnú vodu, ktorá znemožňovala ťažbu drahých kovov.



"Na výstave sa zoznámite s princípmi fungovania priemyselného zázraku, ktorý uľahčil náročnú prácu baníkov a výrazne ovplyvnil osud nášho baníctva, ale i celej európskej civilizácie," uvádza múzeum.



Výstava vyzdvihne význam novobanského "ohňového stroja", ktorý sa vo svojej dobe stal fenoménom nielen pre nás, ale aj pre okolitý vedecký svet. O tom, že bol oň enormný záujem, svedčí fakt, že si ho do Novej Bane prišli pozrieť viaceré popredné osobnosti vtedajšej doby. Z pozície Novej Bane prispel k pozdvihnutiu a predĺženiu baníctva v tejto oblasti, ako tiež k vzbudeniu väčšieho záujmu o mesto.



Okrem samotného stroja sa výstava sústredí aj na život Pottera, ktorého cesta do Viedne a odtiaľ do Uhorska na pozvanie J. E. Fischera začala storočie pary v pevninskej Európe.



K zviditeľneniu tohto technického zázraku prispel archeologický výskum na novobanskej lokalite Althandel, kde boli objavené najzachovalejšie základy strojovne tohto typu parného stroja na svete.



Na výstave bude možné uvidieť maketu z náleziska a aj pohyblivý model Potterovho stroja zo zbierok Pohronského múzea. Návštevník uvidí improvizovaný model časti odčerpávacieho stroja – váhadlo a tešiť sa môže aj na rozšírenú realitu z dielne Strednej odbornej školy Žarnovica.