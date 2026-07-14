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V Pohronskom múzeu v Novej Bani chystajú večernú prehliadku
Prednáška priblíži návštevníkom históriu fajok a tabaku a tiež techniku pomalého fajčenia.
Autor TASR
Nová Baňa 14. júla (TASR) - Pohronské múzeum v Novej Bani privíta v sobotu 18. júla svojich návštevníkov v netradičnom čase. Od 18.00 do 22.00 h sa tu uskutoční Večerná prehliadka. Obľúbené letné podujatie prinesie podľa riaditeľky múzea Jany Potockej interaktívno-zážitkový program.
Jeho súčasťou bude prednáška Margaréty Novákovej s názvom „Vtedy sa rodia pekné a veľké myšlienky, keď fajočka krásne dymí“. Prednáška priblíži návštevníkom históriu fajok a tabaku a tiež techniku pomalého fajčenia.
„Počas večera bude možné s reštaurátorkou múzea vyskúšať i jeden z troch druhov zlátenia prívesku či amuletu,“ dodala Potocká. Prezrieť si tiež budú môcť aktuálne výstavy - Meštianska kultúra fajčenia tabaku a fotovýstavu Nová Baňa Erika Kopernická a stále expozície múzea.
Jeho súčasťou bude prednáška Margaréty Novákovej s názvom „Vtedy sa rodia pekné a veľké myšlienky, keď fajočka krásne dymí“. Prednáška priblíži návštevníkom históriu fajok a tabaku a tiež techniku pomalého fajčenia.
„Počas večera bude možné s reštaurátorkou múzea vyskúšať i jeden z troch druhov zlátenia prívesku či amuletu,“ dodala Potocká. Prezrieť si tiež budú môcť aktuálne výstavy - Meštianska kultúra fajčenia tabaku a fotovýstavu Nová Baňa Erika Kopernická a stále expozície múzea.