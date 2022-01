V Považskom múzeu predstavia tvorbu rezbára M. Ďuratného

Žilina 30. januára (TASR) - Tvorbu žilinského rezbára Miroslava Ďuratného predstaví výstava Keď dláto vykúzli zlato. Považské múzeum (PM) ju sprístupní od 1. februára v priestoroch Drotárskeho pavilónu Budatínskeho hradu v Žiline.



Podľa kurátorky výstavy – etnologičky Adriany Bárdyovej – sa v zbierkach múzea nachádzajú viaceré diela tohto ľudového umelca. "Keďže sú to naozaj krásne kúsky, chceli sme ich ukázať aj návštevníkom. Niektoré z nich môžu vidieť v expozícii Jánošík a Terchová. Ale samostatná výstava sa nám zdala výbornou príležitosťou, aby sa s jeho tvorbou zoznámilo viac ľudí. Záujemcovia sa môžu tešiť na takmer 100 diel, sú to najmä plastiky a reliéfy. Súčasťou výstavy budú aj diplomy zo súťaží," vysvetlila Bárdyová.



Ďuratný sa rezbárstvu začal venovať v období, keď zo zdravotných dôvodov musel odísť z pôvodného povolania. "Bol členom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Regionálnom osvetovom stredisku v Žiline a vystavoval od roku 1976. Jeho drevené plastiky získali mnoho ocenení na okresných, krajských i celoslovenských súťažiach a výstavách amatérskej výtvarnej tvorby. Svoje diela vystavoval pravidelne aj na festivaloch Východná a Jánošíkove dni. V roku 1997 mu Okresný národný výbor – odbor kultúry a PM v Žiline udelili diplom za rozvíjanie ľudovej umeleckej tvorby. Tvoril až do svojej smrti v roku 2016," uviedla hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.



Výstavu Keď dláto vykúzli zlato môžu vidieť návštevníci Drotárskeho pavilónu do 27. apríla 2022.