< sekcia Kultúra
V Prahe otvoria výstavu analógových fotografií S. Kubinu
Samuel Kubina stojí za zrodom komunity SODAS, ktorú založil ako 18-ročný.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Slovenský dom v Prahe bude v utorok dejiskom vernisáže samostatnej výstavy fotografa Samuela Kubinu s tematickým názvom „36 záberov - Tak ako si ich pamätám“. Výstava mladého autora, ktorý sa vo svoje tvorbe dlhodobo venuje analógovej fotografii ako médiu autenticity a vizuálnej pamäte, potrvá do 10. júla.
„Názov odkazuje na ikonický 35 mm film, na ktorý sa štandardne zmestí 36 záberov. Je to 36 momentov, ktorý má každý svoju jedinečnú atmosféru, emóciu a príbeh, ktorý autenticky zachytáva,“ vysvetľuje Kubina pomenovanie výstavy, ktorá predstavuje osobný fotografický výber z ciest, momentov a atmosfér zachytených na analógový film naprieč viacerými krajinami a mestami Európy, ako aj Blízkeho východu. Návštevníci si budú môcť pozrieť autentické zábery z Londýna, Berlína, Barcelony, Prahy, Istanbulu, Dubaja či gréckych ostrovov Rodos a Korfu.
„Každá fotografia vznikla analógovým spôsobom, a to bez digitálnych zásahov, filtrov či dodatočných úprav. Tak, ako boli momenty zachytené, zostanú aj odprezentované,“ podčiarkuje autor a potvrdzuje, že jeho tvorba je úzko spätá s analógovým fotoaparátom Olympus Mju II, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou jeho umeleckého rukopisu. Tento fotoaparát používa počas svojich ciest aj každodenného života a fotky na výstave boli zachytené práve ním.
Samuel Kubina stojí za zrodom komunity SODAS, ktorú založil ako 18-ročný. „Komunita vznikla z potreby vytvoriť priestor pre mladých autorov a milovníkov analógovej fotografie na Slovensku, v ktorom by sa mohli spájať, inšpirovať a navzájom sa podporovať,“ vysvetľuje ku komunite, ktorá dnes spája analógových fotografov a nadšencov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. Organizuje komunitné eventy, photo walky, súťaže či výstavy známych fotografov ako Zuzana Mináčová, ale aj neznámych fotografov, ktorým dáva priestor zviditeľniť svoju tvorbu.
„Názov odkazuje na ikonický 35 mm film, na ktorý sa štandardne zmestí 36 záberov. Je to 36 momentov, ktorý má každý svoju jedinečnú atmosféru, emóciu a príbeh, ktorý autenticky zachytáva,“ vysvetľuje Kubina pomenovanie výstavy, ktorá predstavuje osobný fotografický výber z ciest, momentov a atmosfér zachytených na analógový film naprieč viacerými krajinami a mestami Európy, ako aj Blízkeho východu. Návštevníci si budú môcť pozrieť autentické zábery z Londýna, Berlína, Barcelony, Prahy, Istanbulu, Dubaja či gréckych ostrovov Rodos a Korfu.
„Každá fotografia vznikla analógovým spôsobom, a to bez digitálnych zásahov, filtrov či dodatočných úprav. Tak, ako boli momenty zachytené, zostanú aj odprezentované,“ podčiarkuje autor a potvrdzuje, že jeho tvorba je úzko spätá s analógovým fotoaparátom Olympus Mju II, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou jeho umeleckého rukopisu. Tento fotoaparát používa počas svojich ciest aj každodenného života a fotky na výstave boli zachytené práve ním.
Samuel Kubina stojí za zrodom komunity SODAS, ktorú založil ako 18-ročný. „Komunita vznikla z potreby vytvoriť priestor pre mladých autorov a milovníkov analógovej fotografie na Slovensku, v ktorom by sa mohli spájať, inšpirovať a navzájom sa podporovať,“ vysvetľuje ku komunite, ktorá dnes spája analógových fotografov a nadšencov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. Organizuje komunitné eventy, photo walky, súťaže či výstavy známych fotografov ako Zuzana Mináčová, ale aj neznámych fotografov, ktorým dáva priestor zviditeľniť svoju tvorbu.