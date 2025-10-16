< sekcia Kultúra
V rámci filmového festivalu Pocity odovzdali ceny Zrnko soli
Filmy sa premietali na troch miestach, pričom každé miesto prinieslo divákom iný pohľad na súčasnú filmovú tvorbu.
Autor TASR
Prešov 16. októbra (TASR) - V rámci 16. ročníka filmového festivalu Pocity odovzdali ceny Zrnko soli. Festival ponúkol v Prešove sedem dní (9. - 15. 10.) filmových zážitkov, diskusií a stretnutí s tvorcami. Tohtoročný program obsahoval viac ako 30 projekcií hraných, dokumentárnych aj animovaných filmov, premietania virtuálnej reality, koncertno-filmové podujatie Kinofonik - spojenie nemého filmu Mušľa a kňaz od Germaine Dulaca s hudbou Martina Husovského, a množstvo sprievodných aktivít. TASR o tom informovala umelecká riaditeľka festivalu Nina Šilanová.
Vrcholom festivalu bolo odovzdávanie cien súťaže Pocity v kraťasoch, ktorá aj tento rok predstavila 12 výnimočných krátkometrážnych filmov plných citlivosti, odvahy a filmového remesla. Publikum aj porota zažili podľa Šilanovej všetko - od dojímavých príbehov dospievania cez spoločenské reflexie až po poetické filmové experimenty.
Cenu Zrnko soli za najlepší krátkometrážny film získal film Noci a dni od režisérky Daniely Slávikovej. Takisto získal aj cenu za najlepší študentský film. Najlepším profesionálnym filmom sa stal film Cestovateľ od režisérky Veroniky Jelšíkovej a najlepším amatérskym filmom sa stala snímka Tajomstvo kuvika od Attilu Csontosa. Čestné uznanie si odniesol film Práca, krčma, spať od režiséra Jakuba Frištyka. Hlavnú cenu festivalu Zrnko soli za doterajšiu tvorbu získal Miro Remo. Porotu tvorili Martina Martausová, Silvia Klasová a Slavomíra Kočiš.
„Ďakujeme divákom, partnerom a všetkým, ktorí s nami vytvorili atmosféru tohto ročníka. Veríme, že filmy, ktoré sme priniesli, inšpirovali a budú v ľuďoch ešte dlho rezonovať. Sme radi, že sme Prešov aspoň na pár dní premenili na miesto kvalitného filmu,“ zhodnotila Šilanová.
