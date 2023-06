Myjava pozýva na výstavu fotografií Martina Martinčeka

Myjava 13. júna (TASR) - Výstavu s názvom Martin Martinček - Básnik Liptova sprístupnia v rámci programu Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF) Myjava 2023 v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu Slovenských národných rád v Myjave v stredu 14. júna o 16.00 h. TASR o tom informovalo múzeum.



Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine a je prezentovaná pri príležitosti 110. výročia fotografovho narodenia. Autor výstavy bol umeleckým fotografom, ktorý zachytával život a premeny liptovského regiónu. Vystavené diela predstavujú jeho tvorbu, ktorá vznikala prevažne v období 60. a 70. rokov minulého storočia.



"Autor sa prihovára cez obrazy liptovskej krajiny, v ktorých cítime materinskú náruč zeme, cez obrazy hôr a vrchov, v ktorých zasa vnímame nenapodobiteľné čaro prírody. Zachytil v nich zákutia, kde kamene a stromy tancovali a ožívali farbami raňajšieho úsvitu či večerného súmraku. Bolo to akoby dovtedy hora niečo utajovala a teraz sa chcela pred jeho zrakom odkryť," uviedla kurátorka výstavy Daša Ferklová.



Martinček sa prihovorí návštevníkom aj fotografiami liptovských sídiel a architektúry, na ktorých zdokumentoval harmóniu s prírodným reliéfom. Výstava bude verejnosti prístupná v myjavskom múzeu do 3. septembra.