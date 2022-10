Cena Gustáva Reussa: V Revúcej odovzdali ocenenia v literárnej súťaži

Revúca 28. októbra (TASR) – V Mestskom dome kultúry v Revúcej v piatok podvečer odovzdali ceny za najlepšie diela v aktuálnom ročníku literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa. Súťaž v písaní sci-fi a fantasy poviedok bola tento rok rozšírená aj o kategórie rozprávka a komiks, celkovo sa do nej prihlásilo 49 autorov. TASR o tom informovala riaditeľka súťaže Karin Kilíková.



V literárnej súťaži, ktorú v Revúcej obnovili len vlani, sa súťažilo v troch tematických a dvoch vekových kategóriách, diela autorov hodnotila päťčlenná porta. V kategórii komiks boli za najlepšie vyhlásené diela Veľký rocker Krutohlav a Kruhy pantomímy, v kategórii rozprávka prvé miesta obsadili diela Slzy lesnej víly a Svätojánsky zázrak.



Najviac, a to až 37 autorov, súťažilo v kategórii sci-fi a fantasy poviedok. V kategórii od 15 do 25 rokov získala prvé miesto Eva Páleníková s dielom Aoife. Vo vekovej kategórii autorov starších ako 25 rokov sa na prvom mieste umiestnil František Škoda s poviedkou Láska a smrť.



V rámci slávnostného ceremoniálu bola trom autorom odovzdaná aj Cena mesta Revúca, ktorú hodnotila študentská porota. Súčasťou slávnostného odovzdávania ocenení bol i krst audioknihy Hviezdoveda, ktorá bola vydaná v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.



Cena Gustáva Reussa je pomenovaná podľa významného rodáka z Revúcej, ktorý tam v roku 1856 napísal prvé sci-fi dielo na území Slovenska s názvom Hviezdoveda alebo Životopis Krutohlava, opisujúce cestu balónom na Mesiac. Literárna súťaž sa v Revúcej konala pravidelne v rokoch 1989 až 2002, obnovená bola vlani nultým ročníkom v súvislosti so vznikom novej kultúrnej inštitúcie Litterra v budove Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.