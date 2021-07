V. Sárkány nakrútila kolektívny portrét obyvateľov Spišského Hrhova

Bratislava 15. júla (TASR) - Do "superdediny" Spišský Hrhov so svojráznym starostom, ktorý jej vyše dvoch desaťročí úspešne vládol metódou "cukor a bič", zaviedla Vladislavu Sárkány práca na malom videu. Napokon tam dokumentaristka časozberne nakrúcala takmer päť rokov. Vo štvrtok prináša do kín sondu do fungovania "ideálnej spoločnosti" v dokumentárnej komédii To ta monarchia.



Meno slovenskej dediny Spišský Hrhov sa v roku 2018 objavilo aj v prestížnych amerických The New York Times, obec neďaleko Levoče sa stala príkladom skvelého spolunažívania väčšiny s menšinou. Sárkány ponúka pohľad do života tejto komunity, ale ako sama hovorí, film nie je len sondou do sociálnych vzťahov malej skupiny obyvateľov obce, zrkadlí celú spoločnosť a je tiež hľadaním odpovedí na otázky, aké je miesto jednotlivca v spoločenstve či komunite, v ktorej žije, akú má možnosť aktívne meniť a tvoriť spoločnosť či krajinu.



"V Spišskom Hrhove komunikácia funguje na inej úrovni, stmeľovanie, ktoré sa prejavilo na myslení, cítení a správaní sa ľudí, je výsledkom niekoľkoročnej cielenej práce," povedala pre TASR Sárkány, ktorá debutovala v roku 2014 ešte ako Vladislava Plančíková dokumentom Felvidék - Horná zem. Do Spišského Hrhova sa pravidelne vracala v priebehu rokov 2015 až 2019.



Celým jej filmom sa vinie ako silný vizuálny i myšlienkový motív podobenstvo dokonalého včelieho kráľovstva. Otázne je, či je možné ho vytvoriť aj medzi ľuďmi. "Pre mňa to bola nenásilná metafora, zamyslenie sa, či je možná taká utópia, že budeme spolu všetci žiť ako v jednom úli. Mám pocit, pretože roky pracujem s ľuďmi, že to nie je možné, ale môžeme sa priblížiť a spolu fungovať, to som si istá, ale musí to byť vedomé rozhodnutie každého jednotlivca so zodpovednosťou a s cieľom, že naozaj chceme, aby nám bolo dobre," myslí si režisérka, scenáristka a producentka.



Sárkány prízvukuje, že celá spoločnosť stojí na rodine, vychádza z toho, aké komunity ju tvoria. "Ide o výchovu, rodinu, o to, ako rodiny žijú, vychovávajú svoje deti, aký kód a mentálne rámce dostávajú, nie sú to iba naučené spôsoby správania, existuje aj iný spôsob, akým prenášame naše skúsenosti z generácie na generáciu. Toto je pre mňa veľká téma," priblížila.



Film To ta monarchia prináša do kín od štvrtka 15. júla Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).