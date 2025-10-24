< sekcia Kultúra
V Sbrsku predstavili monografiu o výtvarníkovi Pavlovi Čánim
Na prezentácii sa zúčastnili autor monografie a výtvarný kritik Vladimír Valentík, básnik a publicista Martin Prebudila, ako aj redaktor vydania a zároveň umelcov brat Ladislav Čáni.
Autor TASR
Nový Sad 24. októbra (TASR) – V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) vo štvrtok predstavili výtvarnú monografiu s názvom Čáni – výtvarné dielo. Podujatie bolo venované tvorbe dolnozemského slovenského umelca Pavla Čániho, ktorý zomrel v januári tohto roka vo veku 71 rokov, informuje spravodajca TASR.
Na prezentácii sa zúčastnili autor monografie a výtvarný kritik Vladimír Valentík, básnik a publicista Martin Prebudila, ako aj redaktor vydania a zároveň umelcov brat Ladislav Čáni.
Vladimír Valentík pri tejto príležitosti hovoril o tvorbe akademického maliara a grafika Pavla Čániho. "Vyhľadával zaujímavé, predovšetkým lineárne štruktúry. Keď robí dedinu, jeho zaujíma tá konštrukcia, keď si odmyslíte detaily, konštrukcia čiar. Keď robí mesto, tak ho zaujímajú tie budovy a kompozícia, čiže v podstate ho zaujímajú čiary. K zmene dochádza v roku 1987 tromi grafikami. V tom období skúša aj cyklus suchých pastelov. Kresby veľkých formátov ho inšpirovali, či by sa tak dala robiť aj grafika," uviedol Valentík pre TASR.
Kniha mapuje celoživotnú tvorbu umelca a podľa organizátorov prezentácie je krokom uchovávaniu a propagácii slovenského výtvarného umenia v regióne.
Básnik Martin Prebudila venoval Čánimu báseň. „Báseň som venoval Pavlovi Čánimu ešte pred dvoma či troma rokmi, keď sme chodili do jeho rodinného domu... Báseň vznikla pri našom stretnutí, keď ma vyprevádzal z jeho dvora a v spätnom zrkadle na aute som ho videl, ako máva rukou, že: 'Nazdar, dovidenia, ešte sa stretneme'," vyjadril sa Prebudila.
Redaktor vydania Ladislav Čáni uznal, že sa nedokázal úplne odosobniť od monografie, ktorá je o jeho bratovi. „Musím sa priznať, že nie celkom sa dokážem odosobniť a pozerať sa len očami nezaujatého redaktora, lebo to je kniha, ktorá je venovaná môjmu bratovi a pôvodne mala vyjsť k jeho životnému jubileu... Je to monografia, ktorá mapuje celkové jeho dielo,“ povedal Ladislav Čáni.
Pavel Čáni sa narodil v roku 1953 v Kačareve a v roku 1974 začal študovať výtvarné umenie na Akadémii v Novom Sade. Viac ako 20 rokov pracoval ako výtvarný pedagóg na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. V roku 2007 bol vymenovaný za riaditeľa Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci a po založení Múzea vojvodinských Slovákov roku 2012 sa stal jeho prvým riaditeľom.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
