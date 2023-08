V septembri vyjde vianočný album Hany Zagorovej

Bratislava 26. augusta (TASR) - Pamätnú bankovku Hany Zagorovej predstavil tento týždeň v Prahe i v Bratislave manžel populárnej speváčky, operný spevák Štefan Margita. Na stretnutí s médiami potvrdil, že koncom septembra vyjde vianočný album Hany Zagorovej. V sobotu si hudobní priaznivci a fanúšikovia pripomínajú prvé výročie úmrtia umelkyne.



"Ostane zapísaná v histórii ako jedna z najvýznamnejších speváčok českej populárnej hudby," uvádza k výročiu spoločnosť Supraphon, ktorá pripravuje na 29. septembra vydanie kolekcie vianočných piesní "Hana Zagorová - Mé svátky".



"Veľa ľudí mi volalo, chceli vydávať CD, platňu, ale ja som nedal súhlas, pretože Hanka bola prepojená so Supraphonom, to je jediná firma, kde môže vydávať. Vychádza jej vianočná platňa, kde sú zozbierané všetky vianočné veci, ktoré Hanka pri tých 960 pesničkách natočila," povedal pre TASR Margita.



Pripomenul, že Zagorová milovala adventné obdobie a na Vianoce sa vždy veľmi tešila. S prípravou scenárov svojich tradičných vianočných koncertov v pražskej Lucerne zvykla začínať už v lete. "Vždy na nich chcela potešiť a prekvapiť svojich fanúšikov. Tieto koncerty boli známe mimoriadne srdečnou atmosférou a v dlhom predstihu bývali beznádejne vypredané," pripomína nahrávacia spoločnosť.



Zagorová nahrala množstvo vianočných piesní, ktoré sa pre jej fanúšikov stali trvalou súčasťou sviatkov. Patrí medzi ne napríklad dueto s Petrom Rezkom Vánoční tajemství, osobná pieseň Mé dětské svátky, v ktorej spomína na svoje šťastné detstvo, ale aj chytľavá Zima, zima, zima. Jedna z posledných piesní, ktoré nahrala, bolo dueto s Marekom Ztraceným Vánoce jako dřív.



Vianočnú kolekciu pripravila nahrávacia spoločnosť v spolupráci s dlhoročným spolupracovníkom Hany Zagorovej, producentom Lubošom Křížom. Sviatočná výberovka vyjde na CD i digitálne 29. septembra a bude obsahovať nahrávky zo všetkých dekád hudobnej kariéry Hany Zagorovej. "Niektoré z nich vyjdú na CD prvýkrát," avizuje nahrávacia spoločnosť.



Hana Zagorová zomrela vlani 26. augusta vo veku 75 rokov. Počas svojej kariéry naspievala vyše 900 piesní a patrila k najvýraznejším postavám popovej scény v Česko-Slovensku. Pôsobila aj ako herečka a moderátorka. Získala množstvo ocenení, patrí medzi ne i deväťnásobné víťazstvo v ankete Zlatý slávik. Akadémia populárnej hudby ju v roku 2015 uviedla do Siene slávy českej populárnej hudby.