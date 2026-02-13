< sekcia Kultúra
V SF sa na organovom recitáli predstaví mladá Anne-Gaëlle Chanon
Bratislava 13. februára (TASR) - V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (SF) sa v nedeľu (15. 2.) uskutoční organový recitál, na ktorom sa predstaví mladá Francúzka Anne-Gaëlle Chanon, titulárna organistka Temple Neuf v Metz. „Vzdá hold významným francúzskym skladateľom a organistom, ktorých tvorbu na našich pódiách počujeme zriedka,“ avizuje SF program, do ktorého hudobníčka zaradila diela piatich skladateľov.
V autentickom naštudovaní Anne-Gaëlle Chanon zaznie organové dielo Nicolasa de Grignyho. „Je vrcholom francúzskej barokovej hudby pre tento nástroj. V rokoch 1693 - 1695 bol mladý Grigny organistom v opátstve Saint-Denis na predmestí Paríža,“ uvádza filharmónia.
Návštevníci koncertu sa môžu zoznámiť aj s dvoma opusmi, ktoré zložil Alexandre Pierre Francois Boëly, významný francúzsky skladateľ, organista a klavirista. „Jeho hudobný odkaz predstavuje syntézu barokovej tradície a klasicistických i ranoromantických štýlových prvkov francúzskej organovej hudby 1. polovice 19. storočia,“ poznamenáva SF.
V programe figuruje aj César Franck, ktorý skomponoval svoje posledné diela v Nemours, kde sa presťahoval po vážnej nehode v máji 1890. Priaznivci organovej hudby si vypočujú aj Tri tance Jehana Alaina. „Nebol výlučne organovým skladateľom, čo dokazujú jeho klavírne, vokálne či komorné kompozície. Napriek tomu svoje úsilie venoval najmä kráľovskému nástroju,“ dodáva filharmónia ku skladateľovi, ktorý bol členom výraznej hudobníckej rodiny Alainovcov. Aktívne sa však venoval aj aktivitám vojaka a v jednej z vojnových bitiek zahynul. Jeho pamiatke venoval pozornosť aj iný „mág francúzskej organovej tvorby“ Maurice Duruflé. „Organu venoval iba sedem skladieb - takmer všetky sú však neodmysliteľnou a reprezentatívnou súčasťou repertoáru každého organového interpreta,“ uzatvára SF.
