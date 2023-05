V SF sa predstaví popredná slovenská klaviristka Z. Niederdorfer

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva svojich priaznivcov na záverečný koncert cyklu Klavír a klaviristi. V utorok (23. 5.) sa v Malej sále SF predstaví popredná slovenská klaviristka, pôsobiaca v Grazi, Zuzana Niederdorfer. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Na úvod koncertu so začiatkom o 19.00 h zaznie Sonáta pre klavír č. 1 fis mol op. 11 Roberta Schumanna. "Je akýmsi ľúbostným listom Clare - múze, interpretke, dôverníčke a napokon manželke, osudovej žene. Skladateľ ju komponoval počas rokov 1833 - 1835," približuje filharmónia.



Návštevníci utorkového koncertu si vypočujú aj tri diela Franza Schuberta, ktoré pre klavír upravil Franz Liszt - Serenáda, D889, Margarétka pri kolovrátku, D118 a Ave Maria, D839.



Na záver programu zaznie Schubertova Fantázia C dur Pútnik, op. 17, D 760. "Vznikla v roku 1822. O interpretačne náročnej skladbe, ktorú skladateľ venoval klaviristovi Carlovi Emanuelovi Liebenbergovi von Zsittinovi, žiakovi Johanna Nepomuka Hummela, sám povedal 'len diabol to môže zahrať'," uzatvára SF.