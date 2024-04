V Slovenskej filharmónii sa predstaví Peter Breiner a NW3 Trio

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) uvedie v utorok 30. apríla v Malej sále bratislavskej Reduty ďalší koncerty cyklu Komorná hudba. So svojimi komornými dielami sa predstaví skladateľ a klavirista Peter Breiner a po jeho boku zoskupenie NW3 Trio, ktoré ďalej tvoria Richard Harwood, prvý violončelista Royal Philharmonic Orchestra a kórejsko-škótska huslistka Esther Kim, tiež členka kráľovského orchestra. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Na koncerte zaznejú Breinerove štyri komorné diela - Sonata Ostinata, The Magic Garden of Casual Delights, To Dear Mr. Bach on His Birthday a Quiet Hommage to my Great-great Grandfather. "Sonata Ostinata, podobne ako suita Milému pánovi Bachovi k narodeninám boli v roku 2003 revidované pre obsadenie klavírneho tria a sú súčasťou skladateľovho tvorivého obdobia druhej polovice 80. rokov. V roku svojho vzniku odzneli v premiérach na popredných domácich koncertných pódiách a obe boli v roku 2005 nahrané," približuje Tolstova. Dodáva, že v miniatúrach The Magic Garden of Casual Delights a Quiet Hommage to my Great-great Grandfather sa ku klavírnemu triu pridá aj slovenská hobojistka Kristína Pláňavská.



Breinerove autorské skladby v programe dopĺňa pri príležitosti Roku českej hudby aj klavírne trio č. 4 Dumky, op. 90 Antonína Dvořáka. To zaznelo v premiére v Prahe v roku 1891 pri príležitosti udelenia čestného doktorátu, ktorý udelila skladateľovi pražská univerzita.