V Slovenskej filharmónii budú diela skladateľov spätých so Slovenskom

Bratislava 11. decembra (TASR) - V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (SF) bude znieť vo štvrtok 14. decembra program z tvorby skladateľov, ktorých život bol spätý so Slovenskom. Sólistami večera budú slovenský trubkár Stanislav Masaryk, sopranistka Mariana Sajko, mezzosopranistka Michaela Šebestová, tenorista Juraj Kuchár a bas Martin Mikuš. Filharmónia a Slovenský filharmonický zbor sa predstavia pod taktovkou Leoša Svárovského. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Úvod programu tvoria dve vianočné kompozície Jána Levoslava Bellu, skladateľa, zbormajstra, dirigenta, organistu, hudobného pedagóga a publicistu, ktorý po štúdiách na gymnáziu v Levoči a v Banskej Bystrici vstúpil na otcovo želanie do kňazského seminára vo Viedni. "Až do svojho vysvätenia za kňaza v roku 1866 sa venoval predovšetkým hudbe a aj počas svojho pôsobenia v Banskej Bystrici vyučoval v seminári spev a hudobnú teóriu. Jeho chorálovú skladbu pre miešaný zbor Vianoce upravil Ľudovít Rajter," priblížila Tolstova. V programe figuruje aj Bellova prvá väčšia vokálno-symfonická skladba, ktorú skomponoval v Sibini Vianočná kantáta na text z knihy proroka Izaiáša Uns ist zum Heil ein Kind geboren, prvýkrát zaznela v decembri 1881.



Návštevníci adventného koncertu si vypočujú aj Koncert pre trúbku a orchester Es dur od bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela. "Je jedným z najpopulárnejších pre tento nástroj. Hummel ho skomponoval v roku 1803 pre viedenského dvorného trubkára Antona Weidingera, ktorý sa zaslúžil o významné inovácie svojho nástroja," poznamenáva Tolstova ku koncertu, ktorý zaznie v interpretácii slovenského trubkára Stanislava Masaryka, nositeľa Ceny Ľudovíta Rajtera, od roku 2020 prvého trubkára Českej filharmónie.



Koncert uzavrie Missa in d minor Mikuláša Moyzesa, ktorú skladateľ skomponoval v najplodnejšej fáze svojej skladateľskej kariéry v roku 1929.