< sekcia Kultúra
V Slovenskej filharmónii oslávi jubileum klaviristka D. Varínska
Daniela Varínska sa narodila 8. marca 1946 v Nitre. Patrí k rešpektovaným osobnostiam slovenskej klavírnej scény.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) má v utorok (10. 3.) na programe tretí koncert cyklu Klavír a klaviristi. „Hudbou spoločne oslávime životné jubileum našej poprednej slovenskej klaviristky a dlhoročnej vysokoškolskej profesorky Daniely Varínskej,“ avizuje koncert, ktorý sa v Malej sále SF začne o 19.00 h.
„Len máloktorý slovenský interpret zasiahol svojím umením do toľkých priestorov historickej i súčasnej hudby ako klaviristka Daniela Varínska,“ napísal o umelkyni, ktorá uplynulý víkend dospela k narodeninovému číslu 80, slovenský hudobný skladateľ Vladimír Godár. K Varínskej repertoáru dodal, že obsahuje nielen klavírne či čembalové koncerty, vrcholy svetovej klávesovej hudby. „Rovnako aktívna je aj v oblasti komornej hudby, súčasnej hudby či historickej interpretácie. Stovky koncertov a nahrávok napokon vyvrcholili v uvedení a nahrávke cyklu Beethovenových klavírnych sonát,“ priblížil Godár diela, ktoré klaviristka uviedla postupne v SF v rokoch 2004 - 2008.
„Daniela Varínska je stálou hostkou našich koncertných sezón od roku 1970. Nespočetne veľakrát sa predstavila ako sólistka po boku orchestra Slovenská filharmónia v Koncertnej sieni SF, v Dome umenia Piešťany, na umeleckých zájazdoch v zahraničí, ale aj na Medzinárodnom hudobnom festivale Bratislavské hudobné slávnosti,“ pripomína tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Podotkla, že Varínska ako komorná hráčka bola súčasťou viacerých zoskupení a úzko spolupracovala s Moyzesovým kvartetom. Tvorí umelecké duo so slovenským violončelistom Jánom Slávikom.
Varínska zostavila program utorkového večera z troch diel klavírnej literatúry rôznych štýlových období. „Koncert otvorí virtuózna Sonáta pre klavír Es dur, Hob XVI/52 od Josepha Haydna. Vystrieda ju Sonata ciaccona slovenského skladateľa Juraja Hatríka z roku 1971. Na záver programu zaznie Schubertova monumentálna Sonáta pre klavír č. 21 B dur, D. 960,“ spresňuje SF dielo mimoriadnej výrazovej hĺbky a rozsahu, ktoré kladie vysoké nároky na interpretačnú zrelosť i technickú suverenitu. „Je skladateľovou poslednou klavírnou sonátou vôbec. Spolu so Sonátou c mol, D. 958 a Sonátou A dur, D. 959 tvoria trilógiu, ktorú Schubert napísal za krátky čas - od mája do septembra 1828 na prahu predčasnej smrti,“ dodáva filharmónia k Schubertovým trom vrcholným klavírnym sonátam, ktoré sú mimoriadne zložitými skladbami z hľadiska hráčskej vyzretosti a najmä výrazu.
Daniela Varínska sa narodila 8. marca 1946 v Nitre. Patrí k rešpektovaným osobnostiam slovenskej klavírnej scény. Jej umelecký prejav sa vyznačuje kultivovaným tónom, štýlovou presnosťou a výrazovou hĺbkou. Počas bohatej koncertnej kariéry vystúpila na významných domácich a zahraničných pódiách, spolupracuje s poprednými slovenskými hudobnými inštitúciami a umelcami.
„Len máloktorý slovenský interpret zasiahol svojím umením do toľkých priestorov historickej i súčasnej hudby ako klaviristka Daniela Varínska,“ napísal o umelkyni, ktorá uplynulý víkend dospela k narodeninovému číslu 80, slovenský hudobný skladateľ Vladimír Godár. K Varínskej repertoáru dodal, že obsahuje nielen klavírne či čembalové koncerty, vrcholy svetovej klávesovej hudby. „Rovnako aktívna je aj v oblasti komornej hudby, súčasnej hudby či historickej interpretácie. Stovky koncertov a nahrávok napokon vyvrcholili v uvedení a nahrávke cyklu Beethovenových klavírnych sonát,“ priblížil Godár diela, ktoré klaviristka uviedla postupne v SF v rokoch 2004 - 2008.
„Daniela Varínska je stálou hostkou našich koncertných sezón od roku 1970. Nespočetne veľakrát sa predstavila ako sólistka po boku orchestra Slovenská filharmónia v Koncertnej sieni SF, v Dome umenia Piešťany, na umeleckých zájazdoch v zahraničí, ale aj na Medzinárodnom hudobnom festivale Bratislavské hudobné slávnosti,“ pripomína tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Podotkla, že Varínska ako komorná hráčka bola súčasťou viacerých zoskupení a úzko spolupracovala s Moyzesovým kvartetom. Tvorí umelecké duo so slovenským violončelistom Jánom Slávikom.
Varínska zostavila program utorkového večera z troch diel klavírnej literatúry rôznych štýlových období. „Koncert otvorí virtuózna Sonáta pre klavír Es dur, Hob XVI/52 od Josepha Haydna. Vystrieda ju Sonata ciaccona slovenského skladateľa Juraja Hatríka z roku 1971. Na záver programu zaznie Schubertova monumentálna Sonáta pre klavír č. 21 B dur, D. 960,“ spresňuje SF dielo mimoriadnej výrazovej hĺbky a rozsahu, ktoré kladie vysoké nároky na interpretačnú zrelosť i technickú suverenitu. „Je skladateľovou poslednou klavírnou sonátou vôbec. Spolu so Sonátou c mol, D. 958 a Sonátou A dur, D. 959 tvoria trilógiu, ktorú Schubert napísal za krátky čas - od mája do septembra 1828 na prahu predčasnej smrti,“ dodáva filharmónia k Schubertovým trom vrcholným klavírnym sonátam, ktoré sú mimoriadne zložitými skladbami z hľadiska hráčskej vyzretosti a najmä výrazu.
Daniela Varínska sa narodila 8. marca 1946 v Nitre. Patrí k rešpektovaným osobnostiam slovenskej klavírnej scény. Jej umelecký prejav sa vyznačuje kultivovaným tónom, štýlovou presnosťou a výrazovou hĺbkou. Počas bohatej koncertnej kariéry vystúpila na významných domácich a zahraničných pódiách, spolupracuje s poprednými slovenskými hudobnými inštitúciami a umelcami.