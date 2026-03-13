< sekcia Kultúra
V Slovenskej filharmónii sa predstaví česká organistka Linda Sítková
Popredná česká organistka Linda Sítková, organistka v pražskom Kostole sv. Jana Nepomuckého študovala na pražskom konzervatóriu a Akadémii múzických umení (AMU).
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (SF) sa 15. marca o 16.00 h uskutoční tretí organový recitál. „Kráľovský nástroj si aj dnes podmaňuje poslucháčov na celom svete a drží sa v čele všeobecnej popularity. Atraktívne sú diela, v ktorých organ spolupracuje s inými nástrojmi,“ uvádza SF k nedeľnému koncertu, na ktorom privíta dvoch českých interpretov - organistku Lindu Sítkovú a trubkára Jana Vernera.
Popredná česká organistka Linda Sítková, organistka v pražskom Kostole sv. Jana Nepomuckého študovala na pražskom konzervatóriu a Akadémii múzických umení (AMU). V štúdiu pokračovala na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgarte. „Je úspešnou laureátkou mnohých domácich a zahraničných súťaží. Pravidelne koncertuje doma aj v zahraničí. Spolupracuje so symfonickými telesami, komornými zoskupeniami a českými sólistami,“ približuje filharmónia umelkyňu, ktorá v Bratislave vystúpi s trubkárom Janom Vernerom, členom Hudby Hradnej Stráže v Prahe. „Umelec koncertuje po celej Európe a predstavil sa aj v Japonsku. Spolupracuje s Českým rozhlasom a Českou televíziou,“ dodáva SF.
Spresňuje, že nedeľný program ponúkne mozaiku diel viacerých skladateľov od baroka po súčasnosť. Koncert otvorí Sonáta pre trúbku D dur, TWV 44:1 Georga Philippa Telemanna, ktorá sa často uvádza aj vo verzii s organovým sprievodom. Nasledovať bude slávne organové dielo Johanna Sebastiana Bacha - Prelúdium a fúga D dur, ktoré vystrieda Toccata a fúga f mol Bedřicha Antonína Wiedermanna, významného českého organistu a skladateľa.
„Návštevníci si vypočujú aj jedno z najpopulárnejších diel Camilla Saint-Saënsa Labuť zo suity Karneval zvierat a Scherzo a Finále zo Symfónie pre organ č. 2 e mol, op. 20 Louisa Vierneho, ktorý nadviazal vo svojej organovej tvorbe na tradíciu francúzskej organovej symfónie,“ uvádza SF ku koncertu, ktorý má v programe aj kompozíciu Aprés un réve, op. 7 č. 1 Gabriela Faurého z roku 1878, ktorú skomponoval na text francúzskeho básnika, barytonistu a pedagóga spevu Romaina Bussina. „Na záver nedeľného koncertu zaznie v autentickej interpretácii Finále z Nedeľnej hudby, prvej rozsiahlej skladby pre sólový organ českého skladateľa Petra Ebena,“ uzatvára filharmónia.
Popredná česká organistka Linda Sítková, organistka v pražskom Kostole sv. Jana Nepomuckého študovala na pražskom konzervatóriu a Akadémii múzických umení (AMU). V štúdiu pokračovala na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgarte. „Je úspešnou laureátkou mnohých domácich a zahraničných súťaží. Pravidelne koncertuje doma aj v zahraničí. Spolupracuje so symfonickými telesami, komornými zoskupeniami a českými sólistami,“ približuje filharmónia umelkyňu, ktorá v Bratislave vystúpi s trubkárom Janom Vernerom, členom Hudby Hradnej Stráže v Prahe. „Umelec koncertuje po celej Európe a predstavil sa aj v Japonsku. Spolupracuje s Českým rozhlasom a Českou televíziou,“ dodáva SF.
Spresňuje, že nedeľný program ponúkne mozaiku diel viacerých skladateľov od baroka po súčasnosť. Koncert otvorí Sonáta pre trúbku D dur, TWV 44:1 Georga Philippa Telemanna, ktorá sa často uvádza aj vo verzii s organovým sprievodom. Nasledovať bude slávne organové dielo Johanna Sebastiana Bacha - Prelúdium a fúga D dur, ktoré vystrieda Toccata a fúga f mol Bedřicha Antonína Wiedermanna, významného českého organistu a skladateľa.
„Návštevníci si vypočujú aj jedno z najpopulárnejších diel Camilla Saint-Saënsa Labuť zo suity Karneval zvierat a Scherzo a Finále zo Symfónie pre organ č. 2 e mol, op. 20 Louisa Vierneho, ktorý nadviazal vo svojej organovej tvorbe na tradíciu francúzskej organovej symfónie,“ uvádza SF ku koncertu, ktorý má v programe aj kompozíciu Aprés un réve, op. 7 č. 1 Gabriela Faurého z roku 1878, ktorú skomponoval na text francúzskeho básnika, barytonistu a pedagóga spevu Romaina Bussina. „Na záver nedeľného koncertu zaznie v autentickej interpretácii Finále z Nedeľnej hudby, prvej rozsiahlej skladby pre sólový organ českého skladateľa Petra Ebena,“ uzatvára filharmónia.