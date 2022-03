V Slovenskom národnom múzeu sa bude rozprávať príbeh obrazov

Bratislava 9. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) pripravilo na stredu ďalšie zo sprievodných podujatí k výstave Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia. Venované je portrétnej kolekcii tzv. Modrých dám. Ide o absolventské podobizne mladých šľachtičien, ktoré podstúpili niekoľkoročnú výchovu a vzdelávanie internátnej školy Notre Dame v časoch jej ´zlatého veku´ v Bratislave.



"Obrazová kolekcia sa pôvodne nachádzala v priestoroch kláštora Notre Dame. Po jeho násilnom zrušení sa najväčšia časť dostala do zbierok SNM – Múzea Červený Kameň. Ďalšie diela môžeme nájsť aj v iných múzeách a galériách doma i v zahraničí, ako aj v súkromných rukách zberateľov," vysvetľuje SNM na svojej webstránke.



Príbeh obrazov "modrých dám" z bratislavského konviktu sestier notrdamiek, ktoré vzdelávali a vychovávali ženské príslušníčky elitnej vrstvy uhorskej spoločnosti, porozpráva kunsthistorička Ingrid Halászová, vedúca Katedry dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorá sa dlhodobo venuje téme šľachtickej kultúry.



Témou podujatia bude najmä predstavenie obrazovej kolekcie a jej fungovania v kláštorných priestoroch bratislavských notrdamiek ako zvláštneho "miesta pamäti" na časy jej najväčšej medzinárodnej reputácie a priame kontakty s uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou. "Prednáška priblíži kontexty života šľachtičien v kláštornom penzionáte so zreteľom na vyučované predmety a voľnočasové aktivity, ako aj na možnosti kontaktu s vonkajším svetom i vlastnou rodinou," avizuje múzeum. Ďalej pripomína, že medzi poprednými aristokratickými rodinami, ktoré využili možnosť umiestniť svoje dcéry do takéhoto výchovno-vzdelávacieho inštitútu, boli aj Pálffyovci. V kláštornej škole strávili svoje detské a dievčenské roky napríklad aj dcéry grófa Leopolda II. Pálffyho – maršala a hlavného veliteľa uhorských vojsk.



Výstavný projekt Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia je dostupný počas celého roka 2022 v sídelnej budove SNM v Bratislave.