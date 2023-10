V SND je výstava venovaná M. Pietorovi, lordovi slovenského divadla

Bratislava 14. októbra (TASR) - Významnému slovenskému režisérovi a pedagógovi Milošovi Pietorovi, ktorý by v marci tohto roku oslávil 90 rokov, je venovaná panelová výstava v Slovenskom národnom divadle (SND). Inštalovaná je v priestoroch foyeru Činohry SND pod názvom Miloš Pietor - lord slovenského divadla. TASR o tom informovala Lenka Leláková z Divadelného ústavu.



Pietor patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského divadelníctva. Pochádzal z významnej martinskej rodiny, ktorá patrila k oporám slovenského kultúrneho života. Do dejín slovenského divadla sa zapísal inscenáciami Antona Pavloviča Čechova, Williama Shakespeara, ale aj inscenáciami slovenskej klasiky. "Svojím profesionálnym prístupom, vzdelaním a režijným rukopisom sa výrazným spôsobom podieľal na umeleckom profilovaní divadiel, v ktorých pôsobil, a slovenského divadla vôbec," poznamenáva Divadelný ústav k umelcovi, ktorý najvýraznejšiu stopu zanechal v Divadle SNP Martin (dnes Slovenské komorné divadlo Martin), na bratislavskej Novej scéne a v SND, kde od roku 1990 až do predčasnej smrti v roku 1991 pôsobil aj ako riaditeľ.



Neprehliadnuteľná je jeho režijná stopa v televízii, príležitostne účinkoval aj ako herec. Objavil sa najmä vo vedľajších úlohách filmových titulov, ako Pacho, hybský zbojník, Plavčík a Vratko či Sváko Ragan.



Výstava k nedožitým 90. narodeninám Miloša Pietora predstavuje jeho najvýznamnejšie inscenácie prostredníctvom materiálov z Archívu a dokumentácie Divadelného ústavu. Potrvá do 30. októbra.