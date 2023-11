Pokrstili historicky prvú monografiu o baletnom umelcovi na Slovensku

Bratislava 9. novembra (TASR) - Kontrasty tanečných príbehov/Contasts in Dance Stories je názov novej publikácie o slovenskom baletnom tanečníkovi Zoltánovi Nagyovi. Prvú monografiu tohto druhu, ktorú o dlhoročnom vedúcom sólistovi Baletu Slovenského národného divadla (SND) napísala Linda Nagyová, uviedli do života vo štvrtok v novej budove SND.



Knižná novinka sa venuje výnimočnej kariére umelca označovaného kritikmi ako "danseur noble". "Počas 28 divadelných sezón v Balete SND stvárnil vyše 50 postáv klasického aj moderného repertoáru," približuje autorka Nagya, ktorý na javisku prvej baletnej scény pôsobil až do svojich 46 rokov.



V prvej časti knihy Nagy v rozhovore s publicistkou, kunsthistoričkou Lindou Nagyovou, jeho dcérou, hovorí o baletných inscenáciách, stvárňovaných postavách, o stretnutiach s osobnosťami, akou bola napríklad Maja Plisecká. Nechýbajú spomienky na účinkovanie s primabalerínou Augustou Herényiovou-Starostovou a ďalšími baletnými partnerkami či rozhovor o prvom slovenskom choreografovi Jozefovi Zajkovi, hudobných skladateľoch Eugenovi Suchoňovi či Iljovi Zeljenkovi, scénografovi Ladislavovi Vychodilovi, kostýmovej výtvarníčke Ľudmile Pukyňovej a ďalších.



V druhej časti monografie hovoria o Nagyovi jeho kolegovia, ale aj študenti, keďže umelec dlhé roky pôsobil aj ako pedagóg. Vyzdvihujú, že drina a precíznosť, s ktorou pristupoval k štúdiu postáv i predstaveniam, neboli márne. "A tento elegán s autoritou bol lákadlom pre divákov, ktorí 'chodili do baletu na Zoltána Nagya'," dodáva autorka knihy.



Publikácia vychádza v slovenskom aj anglickom jazyku. "Anglický preklad textu v knihe umožní nahliadnuť do problematiky cudzincom," poznamenáva autorka knihy, ktorá je obohatená o dobové dokumenty a vyše sto fotografií. Mnohé z nich sú zverejnené po prvý raz.