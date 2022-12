V SND sa predstavia divadelníci z Nórska

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Bratislava 2. decembra (TASR) - V Slovenskom národnom divadle (SND) sa v nedeľu 4. decembra a v pondelok 5. decembra predstaví nórsky nezávislý divadelný súbor Susie Wang, ktorý úzko spolupracuje s Nórskym národným divadlom. Podľa vyjadrenia našej prvej scény ide o ďalší krok rozvíjania bilaterálnych kontaktov. To sa začalo v roku 2018 účinkovaním súboru SND v Osle s inscenáciou Nad nasu silu, hrou nórskeho autora Björnstjerna Björnsona (1832 – 1910), nositeľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 1903.Aktuálne sa slovenskému publiku predstaví nórsky nezávislý divadelný súbor, ktorý v roku 2017 založila skupina divadelných tvorcov.dodáva SND s tým, že oceňované zoskupenie Susie Wang uvedie inscenáciu Mummy Brown, ktorá získala Cenu nórskej divadelnej kritiky za najlepšie predstavenie sezóny 2018/2019.približuje SND inscenáciu Mummy Brown. Spresňuje, že ide o druhú časť hororovej trilogie o ludskej povahe, v ktorej diváci nájdu odkazy na Rorschachov psychologický test, zaujímavé javiskové efekty, ale aj záblesky Votrelca Ridleyho Scotta. Tvorcovia tiež avizujú, že diváci sa stanú spolutvorcami inscenácie.Predstavenie Mummy Brown bude v anglickom jazyku so slovenskými titulkami. SND upozorňuje, že nie je vhodné pre senzitívnejšie povahy a osoby mladšie ako 16 rokov.Nórskych divadelníkov čaká v rámci hosťovania v SND bohatý program. Figuruje v ňom aj diskusia po predstavení. V pondelok po predstavení o 13.00 h sa v Modrom salóne SND uskutoční 'masterclass' režisérky Trine Falch (tlmočené do slovenčiny) a 6. decembra sa bude konať na VŠMU prednaska a diskusia Bo Wallstroma a Henrika Edvardsena o divadelnom manazmente (v angličtine). "Vstup na masterclass a prednášku je voľný," uzatvára SND.