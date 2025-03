V SNG otvorili výstavu sochárky a umeleckej sklárky Zory Palovej

Bratislava 14. marca (TASR) - V Slovenskej národnej galérii (SNG) otvorili vo štvrtok (13. 3.) prvú monografickú výstavu slovenskej sochárky a umeleckej sklárky Zory Palovej (1947 - 2025). "Výstavný projekt prináša komplexný pohľad na jej tvorbu," približuje galéria výstavu s názvom Vo svojom živle: sklo Zory Palovej", ktorá predstavuje autorkinu tvorbu zo skla najmä z ostatných rokov. Návštevníci môžu obdivovať rôznorodé tavené plastiky, ktoré sú kombináciou "technickej bravúrnosti a umeleckej expresivity".



"Zora Palová bola jednou z priekopníčok práce s taveným sklom ako sochárskym médiom. V jej tvorbe nachádzame impresie, pocity a nálady, ktoré v nej vyvolávali prírodné javy, živly či rastlinný svet," predstavuje SNG umelkyňu, ktorá "sklo modelovala s precíznou rovnováhou medzi plnými a prázdnymi objemami, matnými a lesklými plochami či štruktúrovanými a hladkými povrchmi". Výsledkom jej práce sú sochy v skle, ktoré oslovujú divákov svojím originálnym tvarom a intenzívnou farebnosťou.



Palová sa po absolvovaní štúdia na oddelení rezbárstva na Strednej škole umeleckého priemyslu (SŠUP) a v ateliéri skla v architektúre na Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave venovala tvorbe skleneného šperku, návrhom pre architektúru a práci s optickým sklom.



"Od konca 80. rokov 20. storočia sa plne sústredila na tavenú sklenenú plastiku. Zatiaľ čo v 90. rokoch sa jej diela vyznačovali pravidelnými a architektonickými štruktúrami, neskôr sa v jej tvorbe čoraz viac objavovali prírodné motívy a dynamika živlov," poznamenáva galéria k umelkyni, ktorá medzi rokmi 1996 až 2004 pôsobila ako profesorka na University of Sunderland vo Veľkej Británii, kde ovplyvnila celú generáciu umelcov pracujúcich so sklom.



"Hoci v domácom kontexte jej tvorba nebola dostatočne reflektovaná, v zahraničí sa tešila mimoriadnemu uznaniu. Počas svojej kariéry vystavovala v mnohých zahraničných galériách a inštitúciách," dodáva SNG.



Výstava "Vo svojom živle: sklo Zory Palovej" potrvá do 1. júna.