Slovenské národné múzeum otvorilo fotografickú výstavu Deti vo vojne

Bratislava 13. októbra (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci s veľvyslanectvom Ukrajiny v SR a ukrajinským Inštitútom verejnej diplomacie otvorili vo štvrtok novú výstavu s názvom Deti vo vojne. Fotografický projekt na podporu detí žijúcich na území Ukrajiny bude návštevníkom prístupný do 13. novembra v priestoroch sídelnej budovy SNM v Bratislave.Výstavný projekt súčasného vizuálneho umenia začali realizovať v máji v roku 2016 počas ciest ukrajinských a zahraničných fotoreportérov, organizovaných ukrajinským Inštitútom verejnej diplomacie, do vojnových oblastí na východe Ukrajiny.približuje SNM.Výstava zachytáva atmosféru vojny na pozadí 40 detských portrétov a ukazuje priamy vplyv bojov v postihnutých regiónoch na deti, ktorým vojna nečakane vstúpila do života a ovplyvnila nielen ich detstvo, ale aj budúcnosť. Na výstave sú použité tiež materiály od ukrajinských vojenských fotografov z tohto roku.uviedla na vernisáži pre TASR autorka projektu a vedúca ukrajinského Inštitútu verejnej diplomacie Olena Prokopenko.dodáva autorka projektu.dodáva generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Autormi fotografií sú ľudia viacerých profesií. Od vojnových reportérov, pracujúcich pre ukrajinské médiá, cez aktivistov organizácií, pomáhajúcich deťom, psychológov, až po vizuálnych umelcov a renomovaných fotografov.Projekt Deti vo vojne prezentovali od roku 2016 v Belgicku, Taliansku, Vatikáne, Kanade, USA, Nemecku, Moldavsku, Jordánsku, Cypre, Izraeli, Grécku, Litve a na Ukrajine.