V SNM otvorili spoločnú výstavu M. Ormandíka a N. Šmondrka

Bratislava 18. septembra (TASR) - Sídelná budova Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave sa stala miestom spoločnej výstavy V múzeu, ktorá spojila dvoch súčasných slovenských výtvarníkov. Návštevníci môžu obdivovať diela maliara Mareka Ormandíka a architekta a sochára Norberta Šmondrka. "Zvažovali, či už nepatria do starého železa, ale prišli na to, že skôr do múzea," približuje SNM výstavu prezentujúcu dvoch autorov, rôzne výtvarné médiá, spoločnú kreatívnu vášeň a reakcie na dynamickú dobu okolo nás.



Výstava má ambíciu provokovať myslenie, ale aj zaujať zmysly. "Marek Ormandík je bytostný maliar a kresliar. Architekt Norbert Šmondrk sa vo svojej voľnej tvorbe venuje predovšetkým trojrozmerným výtvarným objektom. Obom autorom je blízka monumentalita výtvarného prejavu, či už pocitová, alebo skutočná, ale aj intímna krehkosť," opisuje hlavné prvky tvorby autorov v kurátorskom texte Ľudovít Petránsky.



Ťažiskom prezentácie Ormandíkových diel sú dve mamutie, takmer sedemmetrové plátna (Zápcha do neba a Tanec smrti). Ich hlavnou témou, ako aj ďalších jeho vystavovaných veľkorozmerných diel (Ježišstrom, Sklad bývalých hrdinov), je esencia pominuteľnosti. Existenciálne motívy vyvažujú Ormandíkové série florálno-faunových malieb (Opulentná kytica, Čierne stádo) a obrazy mileneckých dvojíc (Objatie). "Norova aj moja tvorba je krehká aj robustná zároveň. To je to, čo naše práce spája," hovorí Ormandík, spoluautor výstavy.



Objekty Šmondrka sa vyznačujú tvarovou a materiálovou rozmanitosťou. Architekt a tvorca trojrozmerných objektov pracuje s materiálmi ako oceľ, plech, sklo či drevo. Jeho diela ako Oligarchia či Pokušenie reagujú na aktuálne spoločenské témy a osobné príbehy.



Výstava potrvá do 17. novembra.