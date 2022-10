V SNM otvorili výstavu Architektúra a česká politika v 19.–21. storočí

Bratislava 10. októbra (TASR) - Architektúra a česká politika v 19. – 21. storočí je názov výstavy, ktorú otvorili v pondelok v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave.uviedol pre TASR Cyril Říha, hlavný riešiteľ a kurátor projektu, ktorý realizovali pedagógovia, absolventi a doktorandi odboru teórie a dejín umenia.priblížil kurátor výstavu chronologicky rozdelenú do štyroch sekcií, štyroch hlavných období s najdlhším trvaním - na obdobie tzv. dlhého 19. storočia, ktoré bolo predovšetkým érou emancipácie českého národa, na medzivojnovú epochu, dobu budovania samostatného štátu, ďalej na obdobie štátneho socializmu a na štvrté obdobie po roku 1989, čas obnovy demokracie.vysvetlil Říha.Výskum a zároveň výstava tak nazerá na architektúru nielen ako na pasívny prostriedok národnej a štátnej reprezentácie, ale aj ako na rovnako aktívnu zložku, ktorá sa podieľa na tvorbe spoločenskej a politickej atmosféry. Okrem ikonických stavieb Českej republiky prezentuje aj architektonické a urbanistické projekty z územia dnešnej Slovenskej republiky.dodáva SNM k výskumnému projektu, ktorý sa snažil sledovať, akú úlohu hrala architektúra vo vzťahu k politickej sfére. Výskum sa zameriaval aj na to, ako v jednotlivých obdobiach architektúra, urbanizmus a všeobecne akékoľvek zastavané územie vyjadrovali zakaždým iné nastavenie dobovej politiky.Výstava potrvá do 5. februára 2023.