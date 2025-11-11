< sekcia Kultúra
V SNM otvorili výstavu rozpohybovaných fotografií L. Bielika
Historické momenty a významy, ktoré zachytil Laco Bielik vo fotografiách, dostali nový život vďaka tímu tvorcov s pomocou práve umelej inteligencie.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Rozpohybované fotografie Ladislava Bielika dokumentujúce občiansky odpor proti okupácii vojskami Varšavskej zmluvy prezentuje v budove Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží v Bratislave Galéria Ladislava Bielika (GLB), nezisková organizácia. Výstava s názvom Laco Bielik/ August 68 v pohybe je súčasťou 35. Mesiaca fotografie. Prvá výstava rozpohybovaných fotografií slovenského autora potrvá do januára 2026.
„Každý rok sa snažíme urobiť výstavy otcových fotografií nejako inak, preto sme ich mali v rôznych formátoch, indoorovo aj outdoorovo. Nudilo by nás, keby sme mali uniformné výstavy, snažíme sa robiť trošku aj umeleckú činnosť,“ povedal pre TASR pred utorkovou vernisážou Peter Bielik, riaditeľ GLB a kurátor výstavy, ktorá je spomienkou na výročie občianskeho odporu proti okupácii a zároveň príspevkom do diskusie o budúcnosti vizuálneho umenia v ére umelej inteligencie.
Historické momenty a významy, ktoré zachytil Laco Bielik vo fotografiách, dostali nový život vďaka tímu tvorcov s pomocou práve umelej inteligencie. „Zobrali sme všetky otcove fotografie, je ich 187, spoločnosť Plaftik ich spracúvala graficky, naskenovala ich opäť vo vysokom rozlíšení a pracovala s digitálnymi dátami a modulovala to, čo s nimi potom robila umelá inteligencia,“ vysvetlil kurátor výstavy a upozornil aj na fakt, že silný dojem z nej umocňujú zvukové efekty a autentické nahrávky z prvých dní okupácie Československa.
Po augustovom prezentovaní projektu si ho teraz môžu pozrieť návštevníci SNM na viacerých projekčných plochách. „Je to oveľa dynamickejšie, pretože tichá miestnosť, ktorú nám SNM poskytlo pri Dunaji, nám umožnila vytvoriť aj veľmi silné zvukové efekty. Je zatemnená, keď vojdete dovnútra, uvidíte viacero projekčných obrazoviek, na ktorých sa budú odohrávať rôzne spolu súvisiace deje, bude sa na čo pozerať z rôznych strán,“ dodal Peter Bielik k výstave vhodnej aj pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.
Ladislav Bielik (1938 - 1984) bol slovenský fotoreportér, známy najmä ikonickými zábermi z augustovej okupácie v roku 1968. Fotografovať začal počas práce vo Virologickom ústave SAV, neskôr pôsobil v redakciách Štart a Smena. Jeho snímka muža s odhalenou hruďou pred okupačným tankom sa stala symbolom odporu a bola zaradená aj do kolekcie World Press Photo a medzi najvýznamnejšie fotografie 20. storočia. Po normalizácii musel z médií odísť a pracoval ako voľný fotograf. Tragicky zahynul v roku 1984 pri dokumentovaní automobilových pretekov vo Vyšehradských vrchoch.
„Každý rok sa snažíme urobiť výstavy otcových fotografií nejako inak, preto sme ich mali v rôznych formátoch, indoorovo aj outdoorovo. Nudilo by nás, keby sme mali uniformné výstavy, snažíme sa robiť trošku aj umeleckú činnosť,“ povedal pre TASR pred utorkovou vernisážou Peter Bielik, riaditeľ GLB a kurátor výstavy, ktorá je spomienkou na výročie občianskeho odporu proti okupácii a zároveň príspevkom do diskusie o budúcnosti vizuálneho umenia v ére umelej inteligencie.
Historické momenty a významy, ktoré zachytil Laco Bielik vo fotografiách, dostali nový život vďaka tímu tvorcov s pomocou práve umelej inteligencie. „Zobrali sme všetky otcove fotografie, je ich 187, spoločnosť Plaftik ich spracúvala graficky, naskenovala ich opäť vo vysokom rozlíšení a pracovala s digitálnymi dátami a modulovala to, čo s nimi potom robila umelá inteligencia,“ vysvetlil kurátor výstavy a upozornil aj na fakt, že silný dojem z nej umocňujú zvukové efekty a autentické nahrávky z prvých dní okupácie Československa.
Po augustovom prezentovaní projektu si ho teraz môžu pozrieť návštevníci SNM na viacerých projekčných plochách. „Je to oveľa dynamickejšie, pretože tichá miestnosť, ktorú nám SNM poskytlo pri Dunaji, nám umožnila vytvoriť aj veľmi silné zvukové efekty. Je zatemnená, keď vojdete dovnútra, uvidíte viacero projekčných obrazoviek, na ktorých sa budú odohrávať rôzne spolu súvisiace deje, bude sa na čo pozerať z rôznych strán,“ dodal Peter Bielik k výstave vhodnej aj pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.
Ladislav Bielik (1938 - 1984) bol slovenský fotoreportér, známy najmä ikonickými zábermi z augustovej okupácie v roku 1968. Fotografovať začal počas práce vo Virologickom ústave SAV, neskôr pôsobil v redakciách Štart a Smena. Jeho snímka muža s odhalenou hruďou pred okupačným tankom sa stala symbolom odporu a bola zaradená aj do kolekcie World Press Photo a medzi najvýznamnejšie fotografie 20. storočia. Po normalizácii musel z médií odísť a pracoval ako voľný fotograf. Tragicky zahynul v roku 1984 pri dokumentovaní automobilových pretekov vo Vyšehradských vrchoch.