Končí sa výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

Bratislava 16. marca (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) pozýva na finisáž výstavy Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia, ktorá sa bude konať v nedeľu 19. marca o 16.00 h v sídelnej budove múzea v Bratislave. "S výstavou sa po viac ako roku trvania symbolicky rozlúčia autori a kurátori zbierok SNM – Múzea Červený Kameň. Vstup na podujatie je voľný," informuje SNM.



Pre "posledných návštevníkov" si autori výstavy pripravili sprevádzanie, na ktorom záujemcom predstavia jednotlivé témy výstavného projektu. Hovoriť budú o vystavených zbierkových predmetoch a ich ďalšom osude po návrate do múzea na hrade Červený Kameň. Podľa SNM boli niektoré z nich zreštaurované špeciálne pre výstavu v Bratislave a v súčasnosti sa plánuje ich využitie v stálej expozícii Múzea Červený Kameň.



Výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia pozostáva z viacero tém, ktoré približujú členov rodu Pálffy, hrad Červený Kameň a panstvo v tomto období. V 18. storočí, novej ére v dejinách Habsburskej monarchie, boli Pállfyovci aktívnou súčasťou politického diania. Dominanty výstavy – portréty príslušníkov vládnucej dynastie a ich súčasníkov z rodu Pálffy, ilustrujú spoločenský status rodu v tomto období, ale aj výsledky snahy o naklonenie uhorskej šľachty na stranu panovníckeho dvora.



Po dvoch bratoch, palatínoch Mikulášovi (1657 – 1732) a Jánovi (1663 – 1751), je ústrednou postavou výstavy Mikulášov vnuk Rudolf Pálffy (1719 – 1768), ktorý pokračoval v tradícii previazania rodu s viedenským dvorom. Jeho život bol však výrazne spätý s panstvom a hradom Červený Kameň. Okrem úprav samotného objektu to dokladá viacero artefaktov z jeho rozsiahlej zbierky starožitností a kuriozít, ale i fragmenty knižnice či stolovacích súprav.



Výstava prezentuje maľby a grafiky popredných dobových portrétnych majstrov a ich dielní (Johann Gottfried Auerbach, Rosalba Carriera, Johann Gottfried Haid, Martin van Meytens, Jakub Schmutzer), doposiaľ nevystavované predmety z kabinetu starožitností Rudolfa Pálffyho, ukážky fajansy z holíčskej cisársko-kráľovskej manufaktúry. Zaujať môže aj veľkorozmerná mapa časti Malých Karpát v blízkosti Červeného Kameňa, či mortuárium Márie Terézie z pozostalosti viedenského arcibiskupa Krištofa Migazziho.



Výstava je prístupná do nedele 19. marca.