V sobotu má trnavské divadlo otvorené dvere pre všetkých

Trnava 16. septembra (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) v sobotu otvára zákulisie divadelným fanúšikom. Jeho Deň otvorených dverí (DOD) sa ponesie v znamení jubilejnej 50. sezóny. Návštevníci sa môžu stretnúť s osobnosťami divadla, dostať sa na miesta, ktoré sú počas sezóny pred divákmi skryté za oponou a zároveň si zadovážiť zvýhodnené vstupenky na predstavenia. Informovala o tom PR manažérka divadla Katarína Čučková.



"Do 50. sezóny pozývame divákov symbolicky i doslova. V hesle Spolu tvoríme príbehy je dôraz na slovo spolu. DOD je práve tým dňom, kedy môžeme spoločne objavovať, spoznávať i oslavovať všetko, čo máme na divadle radi," povedala umelecká šéfka DJP Lucia Mihálová.



Novinkou šiesteho ročníka DOD sú prehliadky bez sprievodcu. Návštevníci sa môžu túlať zákulisím divadla sami, no budú musieť nájsť cestu von z divadelného bludiska. Ani tento rok však neprídu o zaujímavé informácie o histórii a súčasnosti DJP. Ak k tomu napíšu svoj najsilnejší príbeh, ktorý v DJP zažili, môžu vyhrať vstup na štyri pripravované premiérové predstavenia sezóny aj so slávnostnou recepciou.



V zrekonštruovanej zrkadlovej sále je výstava historických i súčasných divadelných kostýmov, v salóniku zase výstava bábok, rekvizít, masiek a kulís z inscenácie Subjekt: Gulliver. "Popoludní rozkrojíme tortu a návštevníci sa môžu stretnúť a odfotiť s hercami," doplnila Čučková. V ponuke je aj výstava fotografií 50 sezón DJP a v štúdiu sa budú premietať krátke filmy, ktoré vznikli v spolupráci s Trnavským krajom zážitkov pre projekt Výletné vlaky.



Moderátorom DOD je herec Michal Jánoš, ktorý na pódiu vyspovedá aj svojich hereckých kolegov. Tradičný bazár herca Martina Križana bude plný divadelných rekvizít. Zľavy na predstavenia budú môcť športoví nadšenci vyhrať v zápase v stolnom futbale proti hercom z inscenácie Futbal alebo Bílý andel v pekle. Vstup na DOD je bezplatný.