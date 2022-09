V speváckej súťaži Hviezdička zvíťazila Paulína Gondová

Košice 7. septembra (TASR) - Celoslovenská detská spevácka súťaž Hviezdička vyvrcholila v stredu finálovým kolom v Košiciach. Víťazom 31. ročníka sa stala 11-ročná Paulína Gondová z obce Dúbrava v okrese Liptovský Mikuláš. Porota ju ocenila za interpretáciu piesne speváčky Kristíny Na bieleho koňa.



Finále sa konalo v sprievode živej kapely v amfiteátri, ktorý zaplnili tisíce detí z košických základných škôl. Špecifickým bol aktuálny ročník aj v tom, že všetci deviati finalisti spievali pesničky Kristíny. Na druhom mieste skončila Sarah Caroline Ondriáš z Bratislavy so skladbou Láska bombová a tretia Tamara Bartková z Malaciek s piesňou Majáky.



Do súťaže sa zapojili stovky žiakov základných škôl z celého Slovenska. Finále bolo spojené s dodatočnou oslavou minuloročného 30. výročia vzniku súťaže, ako aj aktuálnym otvorením nového školského roka. "Tento ročník bol skutočne výnimočný a oslávili sme ho tam, kde sme v podstate začínali, lebo celá Hviezdička začínala v košickom amfiteátri," povedal pre TASR organizátor súťaže Vladimír Železňák. Ocenil pritom aj početnú divácku kulisu. "Čo nás teší a čo je dôležité, je, že stále je záujem zo strany detských spevákov, sú tu talenty, takže stále to má zmysel robiť aj pre nich, aj pre nás," skonštatoval.



S finalistami si zaspievala aj speváčka Kristína, ktorá v Hviezdičke kedysi taktiež začínala. Vyzdvihla atmosféru podujatia aj samotných súťažiacich. "Ja sa veľmi teším, že piesne, ktoré spievam, sa dotýkajú sŕdc aj takých detí. Každá jedna speváčka sa mi páčila, pretože každá bola svojská, mala iný vek, iné vyžarovanie, inú farbu hlasu a to ma na tom veľmi bavilo. A vybrali si dokonca aj niektoré ťažké pesničky a zvládli ich super. Takže pre mňa to bol veľký zážitok, a hlavne som sa vrátila do detských čias," zhodnotila.