V Spišskom divadle uvedú inscenáciu rozprávky Mimi a Líza

Spišská Nová Ves 16. januára (TASR) - V Spišskom divadle (SD) uvedú v nedeľu 19. januára premiéru rozprávky Mimi a Líza. Hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková informovala, že divákom ponúknu silné posolstvo, krásne a svojrázne postavy, veselé pesničky, pôsobivé zvieracie masky, pestré kostýmy a výrazné rozprávkové parochne.



Dve nezvyčajné hrdinky, slepá Mimi a zvedavá Líza, sa zrodili z pera Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry Salmela. Divadelnú adaptáciu na motívy knihy i seriálu pre SD napísala práve posledná z menovaných. Dramaturgiu zastrešuje Sofia Skokanová a autorkou scény, ktorej dominuje veľké schodisko pavlačového domu, a tiež režisérkou je Daša Krištofovičová.



Zázračný rozprávkový svet na divadelných doskách rozohráva osem hercov. Úlohu rozvážnej Mimi stvárňuje Kristína Kotarbová, priebojnú a spontánnu Lízu Mária Cvengroš. "Nerozlučné priateľky v rozprávke zažívajú príbehy so svojimi svojráznymi susedmi, ktorými sú domovníčka Siváková, záhradkár Zelinka, operná speváčka Melánia Spevavá, kaderník monsieur Ondula, cukrárka Sladká, kšeftár Špekulák a hodinár Hodinka či neviditeľná chovateľka rybičiek pani Rybáriková," priblížila Fitzeková. Príbehy priateliek podľa nej nielen zabávajú, ale aj vychovávajú a rozširujú obzory. Dvojica pripomína, že svet je plný farieb a príležitostí, ak si ich všimneme a vážime.



Inscenácia je podľa Krištofovičovej zaujímavá nielen po hereckej, ale aj vizuálnej stránke. "Kostýmy Daniely Mesárošovej inšpirované 60. rokmi minulého storočia skvele zapadnú do scénografie. Toto všetko dopĺňa hudba, texty piesní a choreografie. Verím, že výsledok odzrkadlí nasadenie všetkých zúčastnených," zhodnotila.



Dôležitou súčasťou inscenácie je podľa nej hudba Lucie Chuťkovej. "Nepodceňuje detského diváka, nerobí vtieravú gýčovú hudbu, ale ponúka moderné prepracované skladby, ktoré by obstáli aj u dospelých," dodala režisérka, pre ktorú je táto spolupráca so SD premiérová. Choreografie predstavenia vytvorila Natalia Bajin Litvinova. Po premiére na Spiši plánuje SD priniesť rozprávku aj do Bratislavy.



Témou aktuálnej 34. divadelnej sezóny v SD je rešpekt. Po inscenácii My a tí druhí a rozprávke Mimi a Líza pripravuje divadlo projekt s pracovným názvom Metropolka a aj klasickú veselohru Ženský zákon, po spišsky.