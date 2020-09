V Starom Meste bude festival, ktorý je poctou profesiám v kultúre

Bratislava 24. septembra (TASR) - Pocta aktérom v pozadí kultúrnych podujatí, ktorí pre koronakrízu prichádzajú o živobytie. To je jedna z tém štvrtkového festivalu, ktorý sa bude konať od 15.00 do 21.30 h na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste.



"Náš mestský festival je poďakovaním ľuďom, ktorí kultúru potrebujú a tým, ktorí ju podporujú," povedal Nikita Slovák, autor myšlienky a hlavný organizátor festivalu Žijeme tu s vami. "Desiatky umelcov na pódiu predstavia ľudí, bez ktorých by koncerty neboli – zvukárov, technikov, osvetľovačov a ďalších aktérov, bez ktorých by podujatia nebolo možné uskutočniť," priblížil.



Vstup na festival je v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu obmedzený na 500 ľudí. Kto nebude mať rúško a dezinfekciu, dostane ich od organizátorov.



Festival sa uskutoční pod záštitou starostky mestskej časti Zuzany Aufrichtovej. "Uvedomujeme si, že mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Nesmieme však dopustiť, aby kultúra zahynula. Verím, že ľudia sa dokážu správať zodpovedne a rešpektovať opatrenia aj na takýchto podujatiach," uviedla starostka Starého Mesta.