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V Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie odohrá SKO Koncert bez bariér
Návštevníci Koncertu bez bariér si vypočujú aj Nokturno Jána Levoslava Bellu, ktorý bol aktívny ako skladateľ, dirigent, organista, pedagóg a organizátor hudobného života.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie (SF) bude v nedeľu o 16.00 h dejiskom Koncertu bez bariér. Slovenský komorný orchester (SKO) s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom ním pokračuje vo svojej dlhoročnej tradícii hudobných podvečerov, ktoré sú prednostne organizované pre návštevníkov so zdravotným postihnutím. Po boku SKO sa predstaví 1. hobojista SF Matúš Veľas. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Ako uviedla, koncertný program otvorí ikonický šláger z roku 1932 Život je jen náhoda Jaroslava Ježka, ktorý sám trpel zrakovým a sluchovým postihnutím. „Napriek tomu sa dostal na pražské konzervatórium, kde patril k najtalentovanejším študentom. Jeho meno je neoddeliteľne späté s divadlom známym ako Osvobozené divadlo, s tvorivým okruhom Jiřího Voskovca a Jana Wericha,“ pripomína SF.
Návštevníci Koncertu bez bariér si vypočujú aj Nokturno Jána Levoslava Bellu, ktorý bol aktívny ako skladateľ, dirigent, organista, pedagóg a organizátor hudobného života. „Nokturno pre sláčikové kvarteto patrí do jeho záverečnej tvorivej etapy. Skomponoval ho ako 87-ročný. Posledné roky života strávil Bella v Bratislave, kde v roku 1936 zomrel,“ dodáva filharmónia.
V Koncerte pre hoboj d'amore a orchester A dur Johanna Sebastiana Bacha sa ako sólista predstaví prvý hobojista SF Matúš Veľas, ktorý sa aktívne venuje aj komornej hudbe.
Na záver nedeľného popoludnia zaznie Čajkovského Serenáda C dur pre sláčikový orchester, op. 48 z roku 1880. „Autor v partitúre poznamenal, že čím početnejší bude sláčikový orchester, tým viac sa interpretácia priblíži jeho predstave. Serenáda si tak zabezpečila trvalé miesto v repertoári sláčikových orchestrov,“ poznamenáva SF. Ako upozorňuje, bezbariérový vstup na nedeľný koncert je z Medenej ulice č. 3.
Ako uviedla, koncertný program otvorí ikonický šláger z roku 1932 Život je jen náhoda Jaroslava Ježka, ktorý sám trpel zrakovým a sluchovým postihnutím. „Napriek tomu sa dostal na pražské konzervatórium, kde patril k najtalentovanejším študentom. Jeho meno je neoddeliteľne späté s divadlom známym ako Osvobozené divadlo, s tvorivým okruhom Jiřího Voskovca a Jana Wericha,“ pripomína SF.
Návštevníci Koncertu bez bariér si vypočujú aj Nokturno Jána Levoslava Bellu, ktorý bol aktívny ako skladateľ, dirigent, organista, pedagóg a organizátor hudobného života. „Nokturno pre sláčikové kvarteto patrí do jeho záverečnej tvorivej etapy. Skomponoval ho ako 87-ročný. Posledné roky života strávil Bella v Bratislave, kde v roku 1936 zomrel,“ dodáva filharmónia.
V Koncerte pre hoboj d'amore a orchester A dur Johanna Sebastiana Bacha sa ako sólista predstaví prvý hobojista SF Matúš Veľas, ktorý sa aktívne venuje aj komornej hudbe.
Na záver nedeľného popoludnia zaznie Čajkovského Serenáda C dur pre sláčikový orchester, op. 48 z roku 1880. „Autor v partitúre poznamenal, že čím početnejší bude sláčikový orchester, tým viac sa interpretácia priblíži jeho predstave. Serenáda si tak zabezpečila trvalé miesto v repertoári sláčikových orchestrov,“ poznamenáva SF. Ako upozorňuje, bezbariérový vstup na nedeľný koncert je z Medenej ulice č. 3.